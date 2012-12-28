Сожитель тайно оформил на 25-летнюю женщину кредит

Об этом женщина узнала, когда они уже расстались, а ей стали поступать уведомления о задолженности в погашении кредита.

10 июля в Чаплыгинском районе в полицию обратилась 25-летняя женщина с заявлением о краже с банковского счёта.Женщина сообщила, что в ноябре прошлого года неизвестный от ее имени оформил кредитную карту на 30 000 рублей и перевел все деньги себе. Об этом женщина узнала, когда ей стали поступать уведомления о задолженности в погашении кредита.«В краже денег подозревают 32-летнего бывшего сожителя женщины. Когда её не было дома, он зашел в банковское приложение телефона своей девушки, оформил кредитную карту на 30 000 рублей и перевел все деньги себе, после чего удалил всю переписку с банком», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы. Мужчина уже раскаялся и обещает вернуть деньги.