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Погода в Липецке
52
13 минут назад

В Липецкой области сухо, почти безветренно и жарко

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать обширный антициклон с центром над севером европейской территории России – ожидается погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 12 июля стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 7 градусов тепла. 

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