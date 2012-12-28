Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Погода в Липецке
52
13 минут назад
В Липецкой области сухо, почти безветренно и жарко
В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать обширный антициклон с центром над севером европейской территории России – ожидается погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 12 июля стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 7 градусов тепла.
0
0
0
0
0
Комментарии