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В России
43
30 минут назад

Россияне заметили в небе необычный светящийся объект

О ярком объекте, от которого расходятся круги, рассказали жители Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, а также опубликовали фото и видео с ним, - передает РИА Новости.

В частности, о ярком объекте, вокруг которого расходятся круги, рассказали в том числе жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга. О подобном НЛО также сообщают на Украине и в Белоруссии.

Некоторые СМИ отмечают, что речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру.

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся накануне вечером во Французской Гвиане. В 23:06 мск ракета-носитель успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров.
след
светящийся объект
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