В Ельце спасли катавшихся на сапе девочек – их унесло течением

Добраться до берега самостоятельно подростки не смогли.

Сегодня в Ельце на городском пляже спасатели помогли двум девочкам-подросткам, которых на сап-борде унесло течением.«Две девочки решили покататься на сап-борде. В какой-то момент они не смогли справиться с течением и начали кружиться. На помощь подросткам прибыл на катере сотрудник межрайонной поисково-спасательной службы №3. Спасатель помог добраться девочкам на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.