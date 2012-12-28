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Происшествия
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сегодня, 17:26
В Ельце спасли катавшихся на сапе девочек – их унесло течением
Добраться до берега самостоятельно подростки не смогли.
«Две девочки решили покататься на сап-борде. В какой-то момент они не смогли справиться с течением и начали кружиться. На помощь подросткам прибыл на катере сотрудник межрайонной поисково-спасательной службы №3. Спасатель помог добраться девочкам на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
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