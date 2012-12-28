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Происшествия
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сегодня, 15:38
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12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели в Центр Леонида Рошаля
Школьнице требуется сложная операция на раздробленной руке и длительная реабилитация.
— Рука у девочки была буквально размозжена. Одна из костей развалилась на несколько осколков. Острые края перерезали нервы и кровеносные сосуды. Нашим хирургам удалось сложить эти осколки, вернуть кровообращение мягким тканям. Теперь дело — за сложным лечением, за которое взялись специалисты Центра Леонида Рошаля. Оно предусматривает еще ряд операций и длительную реабилитацию, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Напомним, что по вине пьяного отца девочки вечером 30 июня в автомобильной аварии погибла ее мать, и получил травмы 7-летний брат. Глава семейства в аварии не пострадал. Он арестован по возбужденному уголовному делу.
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