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сегодня, 15:38
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12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели в Центр Леонида Рошаля

Школьнице требуется сложная операция на раздробленной руке и длительная реабилитация.

Как уже сообщал GOROD48, 1 июля хирурги областной детской больницы весь день провели за операционным столом, буквально собирая по кусочкам раздробленную в аварии руку 12-летней девочке, ставшей жертвой аварии на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь. А в минувшие выходные девочку переправили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, главный в стране центр лечения травм и их последствий.

— Рука у девочки была буквально размозжена. Одна из костей развалилась на несколько осколков. Острые края перерезали нервы и кровеносные сосуды. Нашим хирургам удалось сложить эти осколки, вернуть кровообращение мягким тканям. Теперь дело — за сложным лечением, за которое взялись специалисты Центра Леонида Рошаля. Оно предусматривает еще ряд операций и длительную реабилитацию, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.

Напомним, что по вине пьяного отца девочки вечером 30 июня в автомобильной аварии погибла ее мать, и получил травмы 7-летний брат. Глава семейства в аварии не пострадал. Он арестован по возбужденному уголовному делу.
ДТП
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Комментарии (2)

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Лиза
25 минут назад
Натворил дел пьяный папашка! Спасибо нашим врачам, сделали всё что могли, теперь вся надежда на врачей московских. Здоровья девочке и её брату и сил старшей сестре.
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Бабушка
сегодня, 15:56
Бедное дитя. Сколько мучений. Храни тебя Бог, деточка. Очень надеемся на врачей. Чтобы руку спасли и вылечили. Спасибо всем, кто помогал, помогает и будет помогать выздороветь ребёнку
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