В Липецке в гаражах поймали предполагаемого торговца наркотиками

У него изъяли 9 пакетиков зелья.

Сотрудники ППС в Липецке задержали в гаражном кооперативе в Правобережном округе неработающего липчанина 2002 г.р. по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в кармане брюк задержанного полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с девятью свертками. Согласно заключению экспертизы, в изъятом пакете находился синтетический наркотик, общей массой 5,38 граммов.Изъятое тянет на крупный размер, поэтому по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере» парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.