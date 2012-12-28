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Происшествия
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19 минут назад
В Липецке в гаражах поймали предполагаемого торговца наркотиками
У него изъяли 9 пакетиков зелья.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в кармане брюк задержанного полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с девятью свертками. Согласно заключению экспертизы, в изъятом пакете находился синтетический наркотик, общей массой 5,38 граммов.
Изъятое тянет на крупный размер, поэтому по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере» парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.
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