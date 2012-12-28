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23 минуты назад

Банк пожаловался в антимонопольный орган на кооператив из-за схожего названия

Липецкое УФАС России признало потребительский кооператив недобросовестным конкурентом: организация получила предписание об устранении нарушения.

В Липецкое УФАС России обратился региональный филиал АО «Россельхозбанк» с жалобой на кредитный потребительский кооператив «ОФ Розсельхоз»: банк посчитал, что кооператив привлекает денежные средства потребителей с помощью наименования и знака обслуживания, сходных до степени смешения с его товарным знаком.

«КПК «ОФ Розсельхоз» против доводов обращения возражал и ссылался на отличия используемых им наименования и логотипа от используемых банком. Но комиссия Липецкого УФАС России, рассмотрев представленные сторонами доказательства, в том числе экспертные заключения, пришла к выводу о наличии в действиях кредитного потребительского кооператива недобросовестной конкуренции и обязала организацию устранить нарушение. При этом еще до принятия решения по делу КПК «ОФ Розсельхоз» по собственной инициативе изменил юридическое наименование. Теперь организации предстоит принять дополнительные меры для полного исключения смешения с деятельностью конкурента», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
УФАС
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