20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Мальчик-с-пальчик: в Липецке торжественно выписали малыша, который родился с весом 480 граммов
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Общество
136
23 минуты назад
Банк пожаловался в антимонопольный орган на кооператив из-за схожего названия
Липецкое УФАС России признало потребительский кооператив недобросовестным конкурентом: организация получила предписание об устранении нарушения.
«КПК «ОФ Розсельхоз» против доводов обращения возражал и ссылался на отличия используемых им наименования и логотипа от используемых банком. Но комиссия Липецкого УФАС России, рассмотрев представленные сторонами доказательства, в том числе экспертные заключения, пришла к выводу о наличии в действиях кредитного потребительского кооператива недобросовестной конкуренции и обязала организацию устранить нарушение. При этом еще до принятия решения по делу КПК «ОФ Розсельхоз» по собственной инициативе изменил юридическое наименование. Теперь организации предстоит принять дополнительные меры для полного исключения смешения с деятельностью конкурента», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
0
0
0
0
1
Комментарии