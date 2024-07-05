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Общество
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57 минут назад
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В районе остановки «Юных Натуралистов» снова течёт канализация
Произошел засор на сетях водоотведения.
Напомним, похожая ситуация уже была на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов в середине мая.
«На сетях водоотведения в районе улицы Юных Натуралистов произошел засор. Ночью бригада «РВК-Липецк» работала над его устранением, оперативно завершить работы не удалось. Они будут продолжены сегодня. Отметим, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров на сетях. «РВК-Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «РВК-Липецк».
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