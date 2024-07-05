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341
57 минут назад
5

В районе остановки «Юных Натуралистов» снова течёт канализация

Произошел засор на сетях водоотведения.

Со вчерашнего вечера в районе остановки Юных Натуралистов снова течёт канализация. Стоками залило и проспект Победы.

Напомним, похожая ситуация уже была на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов в середине мая.

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«На сетях водоотведения в районе улицы Юных Натуралистов произошел засор. Ночью бригада «РВК-Липецк» работала над его устранением, оперативно завершить работы не удалось. Они будут продолжены сегодня. Отметим, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от самих жителей. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров на сетях. «РВК-Липецк» призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «РВК-Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Житель Сокола
4 минуты назад
Ха, ну и новость. На НЛМК скоро будет месяц, как бежит ручей от дома №14 по улице М. Расковой, мимо Управления лесного хозяйства и прямиком в сквер Крупской.
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Лиза
13 минут назад
Некоторым людям хоть кол на голове теши, всё равно будут бросать в унитаз всё подряд, им лень дойти до мусорного контейнера.
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Терентий
31 минуту назад
Когда же где нибуть пивопровод прорвет... жара на такие мысли наталкивает.
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дед
43 минуты назад
Поколение тик-тока свято верит,что написано на упаковке влажных салфеток,а написано там-"растворяются в воде"...
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Житель Липецка
44 минуты назад
Уважаемые жители города. Не смывайте в унитаз ничего ничего,кроме г..на. Канализационная систета и так на ладан дышит. Как и все остальные комуникации в городе. А то будете ходить в вёдра и выливать их с балкона
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