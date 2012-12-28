Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Лады»

Всего за сутки травмы на дорогах области получили пять человек.

Самая серьезная авария 4 июля произошла в Лебедяни на улице Беговой: здесь столкнулись «ВАЗ-21099» с 19-летним водителем и «Лада Калина» с 28-летней женщиной за рулем. Оба водителя и 13-летний пассажир «Калины» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.В Липецке около девяти часов вечера на проспекте Мира 35-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 37-летнего мужчины и опрокинулся. Мотоциклист госпитализирован.На улице Пархоменко в Липецке 46-летняя женщина за рулем «Чери» допустила наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.