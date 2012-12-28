20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
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Сегодня в Липецке: гонки на скутерах и джаз под открытым небом, кому липчане чаще всего оставляют чаевые
Происшествия
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сегодня, 08:55
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Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Лады»
Всего за сутки травмы на дорогах области получили пять человек.
В Липецке около девяти часов вечера на проспекте Мира 35-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 37-летнего мужчины и опрокинулся. Мотоциклист госпитализирован.
На улице Пархоменко в Липецке 46-летняя женщина за рулем «Чери» допустила наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
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