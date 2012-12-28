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сегодня, 08:55
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Три человека пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Лады»

Всего за сутки травмы на дорогах области получили пять человек.

Самая серьезная авария 4 июля произошла в Лебедяни на улице Беговой: здесь столкнулись «ВАЗ-21099» с 19-летним водителем и «Лада Калина» с 28-летней женщиной за рулем. Оба водителя и 13-летний пассажир «Калины» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Липецке около девяти часов вечера на проспекте Мира 35-летний мотоциклист столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 37-летнего мужчины и опрокинулся. Мотоциклист госпитализирован.

На улице Пархоменко в Липецке 46-летняя женщина за рулем «Чери» допустила наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
авария
ДТП
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Комментарии (1)

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Сначала новые
дед
сегодня, 09:21
Ща * эксперты на диванах и скажут,что пора запрещать водить авто тем,кому за 60...
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