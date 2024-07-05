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Происшествия
В Липецке в гаражах поймали предполагаемого торговца наркотиками
Происшествия
Молния сожгла два дома в Липецке
Происшествия
Два автомобиля ушли в кювет у «Паруса»: пострадали девочка и женщина
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7553
05.07.2024 08:46
21

Водитель «ГАЗели» проехал по человеку и скрылся с места аварии

Его отыскали полицейские. 42-летний водитель помещен под домашний арест.

Полицейские нашли 41-летнего водителя «ГАЗели», который 30 июня на улице Карла Маркса сбил 57-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,  сопряженное с оставлением места совершения дорожно-транспортного происшествия. Водитель  на время следствия помещен под домашний арест.

Водителя сотрудники ГАИ отыскали с помощью записи камер видеонаблюдения, показаний свидетелей и очевидцев аварии. 

«В ходе предварительного следствия установлено, что 30 июня около 17:00 вблизи дома №30 по улице Карла Маркса в Липецке водитель допустил наезд на 57-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшему причинены телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью. Проводятся сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в областном управлении МВД. 

авария
ДТП
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Комментарии (21)

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Как гость
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Неравнодушный
05.07.2024 22:41
А мужчина живой? Он в сознании?
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Липчанка
05.07.2024 22:50
Спроси у липчанина а то смотрю он знает кто он ,там даже не говориться как его зовут а он все знает кто он и чем он занимается...
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слышь
05.07.2024 20:44
Ты по ходу и есть водила?
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Липчанин
05.07.2024 19:32
Может ему угрожали 57 летний на бандюка с опытной похоже... не помню как его зовут... типа авторитет там местный...
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Друг авторитета
05.07.2024 20:23
А вы случайно не знакомый водителя , а то человечеством не пахнет как у этой мрази водителя?
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Липчанка
05.07.2024 20:17
Раз * боиться ,то скакого фига он береборол такой страх а?
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Гость
05.07.2024 16:20
Умышленный наезд.
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Знакомый
05.07.2024 14:32
Люди которые незнают о произошествии лучше умолкните и не пишите какую-то дичь!!!
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Знакомому
05.07.2024 18:00
Иди проспись,знакомый.
Ответить
Знакомый
05.07.2024 19:11
Иди проспись,знакомый. Пошёл ты на * ,чтоб ты был в такой ситуации
Ответить
Ага
05.07.2024 15:55
Видимо на газели не виноват ?
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Знакомый
05.07.2024 17:04
Видимо на газели не виноват ? Он же виноват водитель! Это намышленно сделал!пусть по боиться Бога , а расплата обязательно будет!!!
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Гость
05.07.2024 16:46
Видимо на газели не виноват ? Наверное, он сам за рулём был! Так пишет будто бы мужчина на газель сам кинулся! Знакомый, ты хоть голову включай иногда.
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Гость
05.07.2024 13:15
100% бухой был, а теперь и не докажут
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ну
05.07.2024 11:44
может у него был личный неприязнь к 57 летнему пострадавшему.
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...
05.07.2024 11:30
Там нет пешеходного перехода,если рискуешь,по сторонам смотреть надо.
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Землянин
05.07.2024 11:27
По видео видно что он его намерено давил.
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Олигарх
05.07.2024 10:30
И где здесь по неосторожности. Если бы из оружия стрелял, то одно. А как на автомобиле так не по осторожности. Видно что умышленно сбил, да еще и назад по нем проехал.
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