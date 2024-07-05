Водитель «ГАЗели» проехал по человеку и скрылся с места аварии

Его отыскали полицейские. 42-летний водитель помещен под домашний арест.



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Полицейские нашли 41-летнего водителя «ГАЗели», который 30 июня на улице Карла Маркса сбил 57-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места совершения дорожно-транспортного происшествия. Водитель на время следствия помещен под домашний арест.Водителя сотрудники ГАИ отыскали с помощью записи камер видеонаблюдения, показаний свидетелей и очевидцев аварии.«В ходе предварительного следствия установлено, что 30 июня около 17:00 вблизи дома №30 по улице Карла Маркса в Липецке водитель допустил наезд на 57-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшему причинены телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью. Проводятся сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в областном управлении МВД.