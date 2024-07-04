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За убийство двоих коллег в автомастеркой липчанин получил 18 лет колонии строгого режима
Происшествия
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сегодня, 12:05
За убийство двоих коллег в автомастеркой липчанин получил 18 лет колонии строгого режима
Прокурор просил 19 лет колонии строгого режима.
Он приговорён к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год (срок ограничения свободы начинается уже после освобождения из колонии). В срок лишения свободы будет зачтено время содержания под стражей из расчёта один день в СИЗО за один день лишения свободы: Виктор Мордасов бал арестован 30 апреля 2023 года.
В пользу сына одного из погибших Максима Кузовкина он также должен выплатить компенсацию морального вреда в полтора миллиона рублей. Также Виктор Мордасов должен оплатить услуги адвокатов на предварительном следствии на сумму 81 074 рубля.
Подсудимый вину в двойном убийстве признал, хотя настаивал на том, что не хотел никого убивать, а его действия были спровоцированы отношением коллег.
69-летнему и 58-летнему коллегам Виктор Мордасов нанес более 20 ударов самодельным ножом. От полученных травм раненые, которые безуспешно пытались скрыться от нападавшего (один, истекая кровью, даже провалился в смотровую яму, выбрался, но снова подвергся нападению), скончались. Действия подсудимого квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Кроме двойного убийства, Виктору Мордасову следствием вменялась ещё одна статья Уголовного кодекса — часть 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия). Но ранее в суде было оглашено постановление о прекращении за истечением срока давности уголовного преследования по этой статье.
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