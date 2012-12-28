16-летний мотоциклист врезался в грузовик, пострадала его юная пассажирка

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.



3 июля в Ельце на улице Путейской столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка и грузовиком «Скания» с 52-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 17-летняя пассажирка мотоцикла, девушка госпитализирована.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3822 нарушения ПДД.К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены водителей, за неиспользование ремней безопасности — 67.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3576 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в областном управлении ГАИ.