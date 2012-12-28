Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Происшествия
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сегодня, 09:05
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16-летний мотоциклист врезался в грузовик, пострадала его юная пассажирка
За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3822 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены водителей, за неиспользование ремней безопасности — 67.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3576 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в областном управлении ГАИ.
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