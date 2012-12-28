День семьи, любви и верности устроила Ольга Митрохина на площади Клименкова

На площади имени Клименкова отметили День семьи, любви и верности. Праздник, для жителей Тракторного уже в десятый раз организовала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина. Около трехсот жителей района, детей и взрослых, собрались у фонтана.



— Семья — это самое главное, что у тебя есть в жизни. Мы спешим на работу, делаем карьеру, но ближе и дороже семьи ничего нет. В семье тебя всегда поймут, простят, поддержат. Любят тебя не за что-то, а вопреки всему. Хочется поздравить семьи, которые на протяжении многих лет смогли пронести любовь, верность, терпение. Семья — труд с обоих сторон. Молодые семьи тоже хочется поздравить и пожелать, чтобы они жили вместе долго и счастливо, были терпимы друг к другу. Я думаю, праздник пройдет весело, по-семейному. Всем любви, счастья, и цените каждое мгновение, что вы рядом! — Пожелала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.К организации праздника команда депутата как всегда подошла основательно. Через соцсети семьям тракторозаводчан предложили подготовить эссе о семейной жизни, детям устроили мастер-класс по твистингу, пригласили для них мастера по аквагриму. Аниматоры провели зажигательные игры и соревнования.Кульминацией программы стала праздничная лотерея. Победители получили от Ольги Митрохиной призы. А победителям конкурса эссе о семье, а их оказалось десять, отметивших деревянную, фаянсовую, бронзовую, атласную серебряную и золотые свадьбы, вручили памятные сертификаты и подарки.— Семья для меня — центр всего мира, моя главная радость и гордость. Каждый день мы создаем нашу историю, делимся успехами и переживаниями, поддерживаем друг друга, и учимся чему-то новому. Именно в семье я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете! — уверена Екатерина Торшина. Она вышла замуж в 18 лет, и уже полжизни посвятила семье. У них с мужем двое сыновей.— Очень любим Ольгу Николаевну. Она всегда помогает. Очень любим праздники, которые она устраивает. Особенно эти праздники нравятся детям, — добавила мать троих детей Наталья Новичихина, которая отметила гранатовую свадьбу.День семьи, любви и верности не единственный, который дружно отмечают жители округа со своим депутатом. Ольга Митрохина устраивает праздники накануне Дня знаний, в Новый год и Рождество.