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Общество
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45 минут назад
День семьи, любви и верности устроила Ольга Митрохина на площади Клименкова
На площади имени Клименкова отметили День семьи, любви и верности. Праздник, для жителей Тракторного уже в десятый раз организовала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина. Около трехсот жителей района, детей и взрослых, собрались у фонтана.
К организации праздника команда депутата как всегда подошла основательно. Через соцсети семьям тракторозаводчан предложили подготовить эссе о семейной жизни, детям устроили мастер-класс по твистингу, пригласили для них мастера по аквагриму. Аниматоры провели зажигательные игры и соревнования.
Кульминацией программы стала праздничная лотерея. Победители получили от Ольги Митрохиной призы. А победителям конкурса эссе о семье, а их оказалось десять, отметивших деревянную, фаянсовую, бронзовую, атласную серебряную и золотые свадьбы, вручили памятные сертификаты и подарки.
— Семья для меня — центр всего мира, моя главная радость и гордость. Каждый день мы создаем нашу историю, делимся успехами и переживаниями, поддерживаем друг друга, и учимся чему-то новому. Именно в семье я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете! — уверена Екатерина Торшина. Она вышла замуж в 18 лет, и уже полжизни посвятила семье. У них с мужем двое сыновей.
— Очень любим Ольгу Николаевну. Она всегда помогает. Очень любим праздники, которые она устраивает. Особенно эти праздники нравятся детям, — добавила мать троих детей Наталья Новичихина, которая отметила гранатовую свадьбу.
День семьи, любви и верности не единственный, который дружно отмечают жители округа со своим депутатом. Ольга Митрохина устраивает праздники накануне Дня знаний, в Новый год и Рождество.
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