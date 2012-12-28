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Происшествия
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сегодня, 16:53
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Для обвиняемого в двойном убийстве прокурор попросил 19 лет колонии строгого режима
По версии следствия, Виктор Мордасов зарезал самодельным ножом двоих коллег. А теперь он просится на СВО.
Напомним, по версии следствия, утром 30 апреля 2023 года в мастерской автотранспортного предприятия на улице Ферросплавной он зарезал двоих коллег — еще одного электрогазосварщика и жестянщика. Следствие полагает, что 69-летнему и 58-летнему коллегам Виктор Мордасов нанес более 20 ударов самодельным ножом. От полученных травм раненые, которые безуспешно пытались скрыться от нападавшего (один, истекая кровью, даже провалился в смотровую яму, выбрался, но снова подвергся нападению), скончались. Действия подсудимого квалифицированы следствием по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Кроме двойного убийства, Виктору Мордасову следствием вменялась ещё одна статья уголовного кодекса — часть 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия). Следствие полагало, что предполагаемое орудие убийства подсудимый сделал на своём рабочем месте — цехе капитального ремонта кузовов предприятия, и использовал для этого рабочие инструменты и подручные материалы, в том числе запчасти от автобусов. Но в суде было оглашено постановление о прекращении за истечением срока давности уголовного преследования за незаконное изготовление холодного оружия.
«Государственный обвинитель отметил, что подсудимый полностью признал свою вину, его причастность к убийству двух работников предприятия также подтверждается собранными доказательствами и свидетельскими показаниями. При этом он подчеркнул, что в деле не имеется доказательств о совершении преступления в состоянии аффекта, о чем заявлял подсудимый в суде. Подсудимый в очередной раз заявил, что полностью признает вину, раскаивается, готов возместить материальный вред в рамках заявленного гражданского иска в размере 2 миллионов рублей. Также он сообщил, что подал заявление о заключении контракта на прохождение службы в зоне СВО.
Выступая в прениях, 58-летний подсудимый настаивал на том, что не хотел никого убивать, а его действия были спровоцированы отношением коллег. Просил суд принять во внимание его пожилой возраст, состояние здоровья, явку с повинной и раскаяние, а также тяжелое материальное положение его супруги. В связи с чем просил назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Видео - vk.com/sud48
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