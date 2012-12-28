Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей
Происшествия
МЧС предупредило о грозе
Погода в Липецке
Жара становится опасной: в ближайшие дни до +37
Погода в Липецке
Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб
Происшествия
Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Происшествия
12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели из реанимации в обычную палату
Происшествия
Читать все
Из-за отключения электроэнергии в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Липчане не попадут в обновленный «Октябрь» в День города
Общество
Компания из Подмосковья разобрала половину моста под Липецком и на этом закончила работу
Общество
Пар костей не ломит? Липчан предостерегают от жары
Общество
На 34-летнего липчанина напали двое мужчин и отняли сумку с документами
Происшествия
Половина Ельца может остаться без горячей воды
Общество
В Липецкую область приходит сильная жара: до +37
Погода в Липецке
Ельчанка получила три года условно за пьяную поножовщину
Происшествия
60-летний ельчанин выиграл суд у «Вайлдберриз»
Общество
Для обвиняемого в двойном убийстве прокурор попросил 19 лет колонии строгого режима
Происшествия
Читать все
Происшествия
605
сегодня, 16:53
1

Для обвиняемого в двойном убийстве прокурор попросил 19 лет колонии строгого режима

По версии следствия, Виктор Мордасов зарезал самодельным ножом двоих коллег. А теперь он просится на СВО.

Состоялись судебные прения по делу о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Липецкий областной суд должен вынести приговор по делу 58-летнего электрогазосварщика Виктора Мордасова, обвиняемого в двойном убийстве, уже 4 июля. Гособвинитель потребовал для обвиняемого 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Напомним, по версии следствия, утром 30 апреля 2023 года в мастерской автотранспортного предприятия на улице Ферросплавной он зарезал двоих коллег — еще одного электрогазосварщика и жестянщика. Следствие полагает, что 69-летнему и 58-летнему коллегам Виктор Мордасов нанес более 20 ударов самодельным ножом. От полученных травм раненые, которые безуспешно пытались скрыться от нападавшего (один, истекая кровью, даже провалился в смотровую яму, выбрался, но снова подвергся нападению), скончались. Действия подсудимого квалифицированы следствием по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Кроме двойного убийства, Виктору Мордасову следствием вменялась ещё одна статья уголовного кодекса — часть 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия). Следствие полагало, что предполагаемое орудие убийства подсудимый сделал на своём рабочем месте — цехе капитального ремонта кузовов предприятия, и использовал для этого рабочие инструменты и подручные материалы, в том числе запчасти от автобусов. Но в суде было оглашено постановление о прекращении за истечением срока давности уголовного преследования за незаконное изготовление холодного оружия.

«Государственный обвинитель отметил, что подсудимый полностью признал свою вину, его причастность к убийству двух работников предприятия также подтверждается собранными доказательствами и свидетельскими показаниями. При этом он подчеркнул, что в деле не имеется доказательств о совершении преступления в состоянии аффекта, о чем заявлял подсудимый в суде. Подсудимый в очередной раз заявил, что полностью признает вину, раскаивается, готов возместить материальный вред в рамках заявленного гражданского иска в размере 2 миллионов рублей. Также он сообщил, что подал заявление о заключении контракта на прохождение службы в зоне СВО.

Выступая в прениях, 58-летний подсудимый настаивал на том, что не хотел никого убивать, а его действия были спровоцированы отношением коллег. Просил суд принять во внимание его пожилой возраст, состояние здоровья, явку с повинной и раскаяние, а также тяжелое материальное положение его супруги. В связи с чем просил назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Видео - vk.com/sud48
убийство
0
1
1
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интересно
10 минут назад
А зачем он нужен на сво в таком возрасте и с букетом заболеваний?он и там начудит что-нибудь!пусть сидит и 19лет маловато запросили!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru