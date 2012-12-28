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Общество
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сегодня, 09:07
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«Сделано в Липецкой области»: как Хлевенский район наладил импортозамещение
В Хлевенском районе производят трубы для всей страны, картофель для сетей фаст-фуда и деликатесное мясо. Недавно начали налаживать агротуризм. Мы побывали у хлевенцев и узнали, как многоукладная экономика района переживает нынешние непростые времена.
— Продукцию мы поставляем энергокомпаниям по всей России: от Хабаровского края до новых регионов, — говорит директор предприятия Максим Дюков.
На заводе работают около 70 человек, средняя зарплата 70 тысяч рублей. Первоначально санкции затронули предприятие, но со временем удалось найти замену импортным компонентам.
Успешен опыт импортозамещения и в ООО «Липецкий кролик». Предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Мазайцево», использовало французское оборудование, а теперь налаживает связи с китайскими производителями — собирается построить комбикормовый цех.
В год предприятие производит более 700 тонн мяса, которое поставляется в федеральные и региональные сети, говорит генеральный директор ООО «Липецкий кролик» Андрей Звягин. Компания семейная, ей владеют отец с двумя сыновьями. Средняя зарплата здесь более 50 000.
Так выглядит территория предприятия
Семейные предприятия можно назвать фишкой Хлевенского района. КХ «Речное» — тоже семейное. Оно специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы, картофеля, а также разведении крупного рогатого скота. В хозяйстве 11 000 гектаров земельных угодий.
Работникам здесь готовы даже предоставить жилье — отдельные дома. Особенно требуются водители и механизаторы. Средняя зарплата в хозяйстве 50 000 рублей, плюс, как теперь принято говорить, соцпакет.
Из этого картофеля производят полуфабрикаты для ресторанов быстрого питания. В хозяйстве идут в ногу со временем, используют современную сельхозтехнику. Недавно построили самое большое в районе картофелехранилище на 12 000 тонн.
Ещё одна отрасль хлевенской экономики — агротуризм. И его тоже развивают семейные компании.
Юлия Таланина приехала в Хлевенский район с семьей из Воронежа. У Юлии два высших образования: радиофизик и экономист, а теперь она хозяйка усадьбы «Семейная история».
— Выгорела на работе. Решила заняться агротуризмом. Знакомый привез в Хлевенский район. Сначала мы купили участок, дом построили. Ну что ж мы тут одни будем жить! Начали строить еще, купили несколько участков рядом, — рассказала Юлия Таланина.
Так в усадьбе появились пять домиков для гостей. Бизнес рассчитан на семейные пары с детьми. Сюда приезжают не только из Липецка и Воронежа, но и из Подмосковья, Тулы, Петербурга, Белгорода и даже Мурманска. Уже есть постоянные гости.
Составляющими успешного бизнеса в агротуризме Юлия называет наличие опыта, помощников и собственные средства. Усадьба пока работает в теплое время года. Кстати, самым успешным для Юлии Таланиной оказался ковидный 2020 год, заняты были все домики.
А на территории предприятия семейно-туристического отдыха «Бухта Сенявина» задумали провести музыкальный фестиваль.
Дмитрий Сенявин — известный флотоводец, первый российский вице-адмирал, его усадьба находится неподалеку. Отсюда и название туристического предприятия.
— Туризм — перспективное направление. Здесь хорошая подъездная дорога, проведены коммуникации, — рассказывает директор ООО «СИТИ» Юрий Копёнкин.
В «Бухту Сенявиных» можно приехать на несколько часов или дней. «Бухта» предлагает сплав по реке на плоту с баней и мангалом, джипинг, катание на сап-бордах, рыбалку и многое другое.
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