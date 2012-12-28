«Сделано в Липецкой области»: как Хлевенский район наладил импортозамещение

В Хлевенском районе производят трубы для всей страны, картофель для сетей фаст-фуда и деликатесное мясо. Недавно начали налаживать агротуризм. Мы побывали у хлевенцев и узнали, как многоукладная экономика района переживает нынешние непростые времена.

При обновлении теплоцентрали возле стадиона «Металлург» с большой долей вероятности будут использованы трубы ООО «Полимер-Л». Размещено это предприятие в Хлевенском районе и производит предварительно изолированные трубы различных диаметров. В день — по полтора километра.— Продукцию мы поставляем энергокомпаниям по всей России: от Хабаровского края до новых регионов, — говорит директор предприятия Максим Дюков.На заводе работают около 70 человек, средняя зарплата 70 тысяч рублей. Первоначально санкции затронули предприятие, но со временем удалось найти замену импортным компонентам.Успешен опыт импортозамещения и в ООО «Липецкий кролик». Предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Мазайцево», использовало французское оборудование, а теперь налаживает связи с китайскими производителями — собирается построить комбикормовый цех.В год предприятие производит более 700 тонн мяса, которое поставляется в федеральные и региональные сети, говорит генеральный директор ООО «Липецкий кролик» Андрей Звягин. Компания семейная, ей владеют отец с двумя сыновьями. Средняя зарплата здесь более 50 000.Семейные предприятия можно назвать фишкой Хлевенского района. КХ «Речное» — тоже семейное. Оно специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы, картофеля, а также разведении крупного рогатого скота. В хозяйстве 11 000 гектаров земельных угодий.Работникам здесь готовы даже предоставить жилье — отдельные дома. Особенно требуются водители и механизаторы. Средняя зарплата в хозяйстве 50 000 рублей, плюс, как теперь принято говорить, соцпакет.Из этого картофеля производят полуфабрикаты для ресторанов быстрого питания. В хозяйстве идут в ногу со временем, используют современную сельхозтехнику. Недавно построили самое большое в районе картофелехранилище на 12 000 тонн.Ещё одна отрасль хлевенской экономики — агротуризм. И его тоже развивают семейные компании.Юлия Таланина приехала в Хлевенский район с семьей из Воронежа. У Юлии два высших образования: радиофизик и экономист, а теперь она хозяйка усадьбы «Семейная история».— Выгорела на работе. Решила заняться агротуризмом. Знакомый привез в Хлевенский район. Сначала мы купили участок, дом построили. Ну что ж мы тут одни будем жить! Начали строить еще, купили несколько участков рядом, — рассказала Юлия Таланина.Так в усадьбе появились пять домиков для гостей. Бизнес рассчитан на семейные пары с детьми. Сюда приезжают не только из Липецка и Воронежа, но и из Подмосковья, Тулы, Петербурга, Белгорода и даже Мурманска. Уже есть постоянные гости.Составляющими успешного бизнеса в агротуризме Юлия называет наличие опыта, помощников и собственные средства. Усадьба пока работает в теплое время года. Кстати, самым успешным для Юлии Таланиной оказался ковидный 2020 год, заняты были все домики.А на территории предприятия семейно-туристического отдыха «Бухта Сенявина» задумали провести музыкальный фестиваль.Дмитрий Сенявин — известный флотоводец, первый российский вице-адмирал, его усадьба находится неподалеку. Отсюда и название туристического предприятия.— Туризм — перспективное направление. Здесь хорошая подъездная дорога, проведены коммуникации, — рассказывает директор ООО «СИТИ» Юрий Копёнкин.В «Бухту Сенявиных» можно приехать на несколько часов или дней. «Бухта» предлагает сплав по реке на плоту с баней и мангалом, джипинг, катание на сап-бордах, рыбалку и многое другое.