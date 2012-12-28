Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Происшествия
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой
Происшествия
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
Общество
В Липецкой области появился ещё один стобалльник ЕГЭ
Общество
Читать все
Из-за аварии на энергосетях снижено давление воды в центре и на окраинах Липецка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: кровопийцы, пароль от телефона жены и список профессий, которым повысят зарплату
Общество
Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб
Происшествия
Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Происшествия
«Сделано в Липецкой области»: как Хлевенский район наладил импортозамещение
Общество
«Инфинити Групп» не стали включать в реестр недобросовестных подрядчиков
Общество
Собутыльники ограбили магазин: происшествие записала камера наблюдения
Происшествия
12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели из реанимации в обычную палату
Происшествия
Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Происшествия
Читать все
Общество
517
сегодня, 09:07
6

«Сделано в Липецкой области»: как Хлевенский район наладил импортозамещение

В Хлевенском районе производят трубы для всей страны, картофель для сетей фаст-фуда и деликатесное мясо. Недавно начали налаживать агротуризм. Мы побывали у хлевенцев и узнали, как многоукладная экономика района переживает нынешние непростые времена.

При обновлении теплоцентрали возле стадиона «Металлург» с большой долей вероятности будут использованы трубы ООО «Полимер-Л». Размещено это предприятие в Хлевенском районе и производит предварительно изолированные трубы различных диаметров. В день — по полтора километра.





— Продукцию мы поставляем энергокомпаниям по всей России: от Хабаровского края до новых регионов, — говорит директор предприятия Максим Дюков.



На заводе работают около 70 человек, средняя зарплата 70 тысяч рублей. Первоначально санкции затронули предприятие, но со временем удалось найти замену импортным компонентам.

Успешен опыт импортозамещения и в ООО «Липецкий кролик». Предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Мазайцево», использовало французское оборудование, а теперь налаживает связи с китайскими производителями — собирается построить комбикормовый цех.



В год предприятие производит более 700 тонн мяса, которое поставляется в федеральные и региональные сети, говорит генеральный директор ООО «Липецкий кролик» Андрей Звягин. Компания семейная, ей владеют отец с двумя сыновьями. Средняя зарплата здесь более 50 000.


 
Так выглядит территория предприятия

Семейные предприятия можно назвать фишкой Хлевенского района. КХ «Речное» — тоже семейное. Оно специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы, картофеля, а также разведении крупного рогатого скота. В хозяйстве 11 000 гектаров земельных угодий.

Работникам здесь готовы даже предоставить жилье — отдельные дома. Особенно требуются водители и механизаторы. Средняя зарплата в хозяйстве 50 000 рублей, плюс, как теперь принято говорить, соцпакет.



Из этого картофеля производят полуфабрикаты для ресторанов быстрого питания. В хозяйстве идут в ногу со временем, используют современную сельхозтехнику. Недавно построили самое большое в районе картофелехранилище на 12 000 тонн.



Ещё одна отрасль хлевенской экономики — агротуризм. И его тоже развивают семейные компании.

Юлия Таланина приехала в Хлевенский район с семьей из Воронежа. У Юлии два высших образования: радиофизик и экономист, а теперь она хозяйка усадьбы «Семейная история».





— Выгорела на работе. Решила заняться агротуризмом. Знакомый привез в Хлевенский район. Сначала мы купили участок, дом построили. Ну что ж мы тут одни будем жить! Начали строить еще, купили несколько участков рядом, — рассказала Юлия Таланина.

Так в усадьбе появились пять домиков для гостей. Бизнес рассчитан на семейные пары с детьми. Сюда приезжают не только из Липецка и Воронежа, но и из Подмосковья, Тулы, Петербурга, Белгорода и даже Мурманска. Уже есть постоянные гости.



Составляющими успешного бизнеса в агротуризме Юлия называет наличие опыта, помощников и собственные средства. Усадьба пока работает в теплое время года. Кстати, самым успешным для Юлии Таланиной оказался ковидный 2020 год, заняты были все домики.

А на территории предприятия семейно-туристического отдыха «Бухта Сенявина» задумали провести музыкальный фестиваль.



Дмитрий Сенявин — известный флотоводец, первый российский вице-адмирал, его усадьба находится неподалеку. Отсюда и название туристического предприятия.

— Туризм — перспективное направление. Здесь хорошая подъездная дорога, проведены коммуникации, — рассказывает директор ООО «СИТИ» Юрий Копёнкин.

В «Бухту Сенявиных» можно приехать на несколько часов или дней. «Бухта» предлагает сплав по реке на плоту с баней и мангалом, джипинг, катание на сап-бордах, рыбалку и многое другое.




импортозамещение
0
0
0
6
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сталин
16 минут назад
Правельно нужно поднимать своё
Ответить
:-)
44 минуты назад
ну Узбекистан-то ничего плохого, чистый хлопок...А вот Китай, делающий из полиамида всё, от "джинсовой" ткани до корпусов автомобильных аккумуляторов - это да...
Ответить
Жилец
53 минуты назад
Да нет своего ничего! Все покупают! Трусов отечественных не найдешь: то Китай, то Узбекистан! А вы про оборудование...
Ответить
Начальник
сегодня, 09:23
А где хваленной АЛБИФ?
Ответить
:-)
сегодня, 09:22
Предприятие, использующее французское оборудование, а теперь налаживающее связи с китайскими производителями комбикорма - прекрасный пример импортозамещения:-)
Ответить
Гость
32 минуты назад
Как говорил наш идеолог рыночной экономики - Не надо нам своего, мы все за границей купим)))
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru