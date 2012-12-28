В Ссёлках насмерть задавили 86-летнюю бабушку

Ещё два смертельных ДТП произошли вчера.

В вашем браузере отключен JavaScript

ДТП со смертельным исходом случилось днём в Ссёлках. Погибла пенсионерка 1938 г.р.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, старушка угодила под колёса «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе. Обстоятельства трагедии устанавливают.Нынешние выходные выдались богатыми на ДТП. Вчера в авариях пострадали 7 человек и 2 погибли. В полиции уточнили, что в Данковском районе водитель 1987 г.р. не справился с управлением «Москвичом», вылетел в кювет и погиб. А на 303-м километре трассы Орёл-Тамбов сбили пешехода. Личность которого до сих пор не установлена.