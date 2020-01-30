Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей
Мать погибшего под колесами мусоровоза 11-летнего мальчика желает взыскать с мэрии 15 миллионов рублей
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: клип, снятый в Ельце, День молодежи и «Металлург» против… самого себя
Представляем вам главные события последних дней июня.
Начинаем уикенд с творческого клипа талантливого музыканта, поэта-аранжировщика, победителя всероссийских и международных конкурсов, музыканта Липецкого камерного хора Сергея Гудаева.
Сергей – ещё и методист ОЦКНТ, ответственный за проведение концертов лучших местных музыкантов в АРТ-пространстве «Модное место». Сегодня он представляет собственную песню «Колокольный звон» и клип, который был снят в Ельце Александром Ивановым, занявший 2-е место на VI Международном открытом фестивале-конкурсе творческой молодёжи и студентов имени Т. Н. Хренникова.
Жара
Летняя жара возвращается в Липецк. В субботу обещают 28-30 градусов, а в воскресенье – уже 29-31 градус. Выходные пройдут преимущественно без осадков.
Отключение воды
29 июня с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Депутатской, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а; Жуковского, 5, 5а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13; Молодёжной, 22, 25; в переулке Вишнёвом, 1а. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.
30 июня с 10:00 и до конца ремонта перекроют воду на улице Юных Натуралистов, 9, 11, 11/1;а также в домах частного секторе в переулке Костенко.
Отключение света
29 июня с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях оставят без электричества улицы 2-ю Крымскую, Ангарскую, Бабушкина, Базарную, Верхнюю, Взлётную, Геологическую, Детскую, Исполкомовскую, Коттеджную, Маргелова, Металлистов, Монтажников, Московскую, Ново-Весовую, Почтовую, Пригородную, Прудную, Романовскую, Ударников, Юношескую, переулки Лирический, Рудный, Серебристый, Туманный, садоводчества «Горняк», «Горняк-1», «Дачный», «Спутник».
С 8:00 до 18:00 возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах 9-го Мая, Бунина, Водопьянова, Московской. М.Расковой, Петра Смородина, Смургиса, Стаханова, Циолковского, на проспектах 60-летия СССР и Победы.
День молодёжи (12+)
Строго говоря, День молодёжи в этом году 29 июня. Но в эту дату особых торжеств в Липецке и… не будет. Праздновали у нас несколько дней на неделе, а главное мероприятие состоится в воскресенье, 30 июня - «День молодежи 2.0» с 16:30 на липецком Городище. Хедлайнером выступит певица Elvira T.
Экскурсия по парку (6+)
В субботу, 29 июня, липчане смогут отправиться в очередную экскурсию по Верхнему парку. Сбор в 11:00 у путевого домика Петра I, далее в сопровождении экскурсовода желающие прогуляются к Верхне-успенской церкви. Продолжительность экскурсии около 1 часа, стоимость – от 100 рублей.
Путевой домик Петра I
Оперетты (6+)
Субботний день можно украсить и прослушиванием классической музыки. 29 июня в 14:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) состоится концерт «По страницам любимых оперетт». Своё творчество продемонстрирует вокальная группа «Светлана».
Играй (12+)
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагаем сделать субботу игровой. 29 июня в 18:01 начнётся вечер настольных игр, в которых каждый сможет сыграть в полюбившиеся настолки или подобрать для себя что-то новое под чутким руководством игромастера Юлии Гавриловой.
Мойдодыр и Маугли
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает 20 июня на спектакль «Мойдодыр» (0+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.
А в последний день июня в 11:00 на кукольной сцене покажут спектакль Сердце джунглей. Маугли» (6+).
«12 любящих сердец»
В липецком драматическом театре на выходных один спектакль: 29 июня в 18:00 на сцене комедия «12 любящих сердец и ещё…» (12+).
Кинофестиваль
Фестиваль детских фильмов «Радуга» продолжит радовать юных зрителей в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). 30 июля покажут мультик «Звероленд». Иран, Китай, 2022. Режиссёр Фарзад Далванд (6+)
Мирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног. Рейтинг мультфильма на «Кинопоиске» - 6.0.
На свежем воздухе
Программу выходных под открытым небом публикуем в графике от МАУК «Культурные пространства Липецка».
«Металлург» против «Металлурга»
Липецкие футболисты начали подготовку к новому сезону, в котором перед командой стоит задача-минимум вернуться в сильнейшую группу «Золото» второй лиги.
29 июня в 14:00 первый контрольный матч на Центральном стадионе «Металлург». Соперник – собственный дубль, но это некая условность: и за первую, и за вторую команды сыграют несколько футболистов, приглашённых на просмотр. От болельщиков закрывать подготовительную игру не будут. Вход свободный.
Дорогие липчане! Вот и пронёсся первый месяц лета, словно скорый поезд. Но впереди ещё два месяца, да и два жарких июньских дня, программу которых вы узнали на наших страницах. Следить за новостями лучше всего на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком, от глаз которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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