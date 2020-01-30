Выходные в Липецке: клип, снятый в Ельце, День молодежи и «Металлург» против… самого себя

Представляем вам главные события последних дней июня.

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Летняя жара возвращается в Липецк. В субботу обещают 28-30 градусов, а в воскресенье – уже 29-31 градус. Выходные пройдут преимущественно без осадков.











29 июня с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Депутатской, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а; Жуковского, 5, 5а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13; Молодёжной, 22, 25; в переулке Вишнёвом, 1а. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.











29 июня с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях оставят без электричества улицы 2-ю Крымскую, Ангарскую, Бабушкина, Базарную, Верхнюю, Взлётную, Геологическую, Детскую, Исполкомовскую, Коттеджную, Маргелова, Металлистов, Монтажников, Московскую, Ново-Весовую, Почтовую, Пригородную, Прудную, Романовскую, Ударников, Юношескую, переулки Лирический, Рудный, Серебристый, Туманный, садоводчества «Горняк», «Горняк-1», «Дачный», «Спутник».











Строго говоря, День молодёжи в этом году 29 июня. Но в эту дату особых торжеств в Липецке и… не будет. Праздновали у нас несколько дней на неделе, а главное мероприятие состоится в воскресенье, 30 июня - «День молодежи 2.0» с 16:30 на липецком Городище. Хедлайнером выступит певица Elvira T.















В субботу, 29 июня, липчане смогут отправиться в очередную экскурсию по Верхнему парку. Сбор в 11:00 у путевого домика Петра I, далее в сопровождении экскурсовода желающие прогуляются к Верхне-успенской церкви. Продолжительность экскурсии около 1 часа, стоимость – от 100 рублей.











Путевой домик Петра I



Субботний день можно украсить и прослушиванием классической музыки. 29 июня в 14:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) состоится концерт «По страницам любимых оперетт». Своё творчество продемонстрирует вокальная группа «Светлана».















Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагаем сделать субботу игровой. 29 июня в 18:01 начнётся вечер настольных игр, в которых каждый сможет сыграть в полюбившиеся настолки или подобрать для себя что-то новое под чутким руководством игромастера Юлии Гавриловой.











Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает 20 июня на спектакль «Мойдодыр» (0+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.









В липецком драматическом театре на выходных один спектакль: 29 июня в 18:00 на сцене комедия «12 любящих сердец и ещё…» (12+).













На свежем воздухе





Программу выходных под открытым небом публикуем в графике от МАУК «Культурные пространства Липецка».















Липецкие футболисты начали подготовку к новому сезону, в котором перед командой стоит задача-минимум вернуться в сильнейшую группу «Золото» второй лиги.











Начинаем уикенд с творческого клипа талантливого музыканта, поэта-аранжировщика, победителя всероссийских и международных конкурсов, музыканта Липецкого камерного хора Сергея Гудаева.Сергей – ещё и методист ОЦКНТ, ответственный за проведение концертов лучших местных музыкантов в АРТ-пространстве «Модное место». Сегодня он представляет собственную песню «Колокольный звон» и клип, который был снят в Ельце Александром Ивановым, занявший 2-е место на VI Международном открытом фестивале-конкурсе творческой молодёжи и студентов имени Т. Н. Хренникова.30 июня с 10:00 и до конца ремонта перекроют воду на улице Юных Натуралистов, 9, 11, 11/1;а также в домах частного секторе в переулке Костенко.С 8:00 до 18:00 возможно отключение света на срок до 3-х часов на улицах 9-го Мая, Бунина, Водопьянова, Московской. М.Расковой, Петра Смородина, Смургиса, Стаханова, Циолковского, на проспектах 60-летия СССР и Победы.Саму исполнительницу зовут Эльвира Тугушева, ей 29 лет, родилась в Саратове.Вход свободныйА в последний день июня в 11:00 на кукольной сцене покажут спектакль Сердце джунглей. Маугли»Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале!Фестиваль детских фильмов «Радуга» продолжит радовать юных зрителей в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). 30 июля покажут мультик «Звероленд». Иран, Китай, 2022. Режиссёр Фарзад ДалвандМирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног. Рейтинг мультфильма на «Кинопоиске» - 6.0.29 июня в 14:00 первый контрольный матч на Центральном стадионе «Металлург». Соперник – собственный дубль, но это некая условность: и за первую, и за вторую команды сыграют несколько футболистов, приглашённых на просмотр. От болельщиков закрывать подготовительную игру не будут. Вход свободный.