38-летнего жителя Задонского района будут судить за публикацию во «ВКонтакте»

На своей странице в соцсети мужчина разместил видеоролик, в котором демонстрируются наркотики и способы их употребления.

Задонцу грозит штраф до 30 000 рублей.

Задонский районный суд Липецкой области рассмотрит дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП — о пропаганде наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Нарушение в соцсетях выявили полицейские. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил к свободному доступу и скачиванию видеоролик, в котором демонстрируются наркотики и способы их потребления, что является пропагандой наркотических средств, и за что предусмотрена административная ответственность.