Сегодня в Липецке: ужин на траве, бесплатная помощь юриста и сколько ненужного мы сделали за неделю
Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей
Происшествия
19
11 минут назад
38-летнего жителя Задонского района будут судить за публикацию во «ВКонтакте»
На своей странице в соцсети мужчина разместил видеоролик, в котором демонстрируются наркотики и способы их употребления.
Нарушение в соцсетях выявили полицейские. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил к свободному доступу и скачиванию видеоролик, в котором демонстрируются наркотики и способы их потребления, что является пропагандой наркотических средств, и за что предусмотрена административная ответственность.
Задонцу грозит штраф до 30 000 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии