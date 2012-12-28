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38-летнего жителя Задонского района будут судить за публикацию во «ВКонтакте»
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11 минут назад

38-летнего жителя Задонского района будут судить за публикацию во «ВКонтакте»

На своей странице в соцсети мужчина разместил видеоролик, в котором демонстрируются наркотики и способы их употребления.

Задонский районный суд Липецкой области рассмотрит дело об административном правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП — о пропаганде наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Нарушение в соцсетях выявили полицейские. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил к свободному доступу и скачиванию видеоролик, в котором демонстрируются наркотики и способы их потребления, что является пропагандой наркотических средств, и за что предусмотрена административная ответственность.

Задонцу грозит штраф до 30 000 рублей.


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