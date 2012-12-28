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Автосервис открыли на бумаге: заключившего соцконтракт и получившего 350 000 рублей ельчанина осудили за мошенничество
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Происшествия
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сегодня, 09:51
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Автосервис открыли на бумаге: заключившего соцконтракт и получившего 350 000 рублей ельчанина осудили за мошенничество
Мужчина получил год лишения свободы условно.
На эти деньги мужчина должен был открыть автосервис и купить необходимое оборудование и инструменты. Но для отчёта он предоставил копии заведомо подложных кассовых чеков на сумму 330 500 рублей. Также он предоставил копию чека о перечислении денег за аренду гаража, в котором он должен был оказывать услуги автосервиса.
Но на самом деле деньги были похищены и направлены на иные цели, в результате Управлению социальной политики Липецкой области был причинён ущерб на сумму 350 000 рублей.
В суде ельчанин вину признал. По части третьей статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере его приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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