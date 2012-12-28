Спорт
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сегодня, 18:29
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Сенсация! Прыгун из Ельца выиграл первенство России
В елецкой спортшколе знают особый секрет подготовки мастеров в прыжковых дисциплинах?
На стадионе «Динамо» в Краснодаре наш земляк завоевал «золотую» награду в тройном прыжке, причём ближайший конкурент отстал от него на полметра. Самой удачной у Егора вышла вторая попытка, в которой он показал результат 14 метров и 05 сантиметров.
При этом Бобров умеет прыгать и лучше. Его личный рекорд составляет 14.70 и был установлен недавно в первенстве ЦФО в Брянске, которое Бобров тоже выиграл.
Второе место в Краснодаре занял Владислав Саморуков из Рязани — 13,57, а третье - Дмитрий Слободенюк из Армавира — 13,56.
Тройка призёров. Фото ВФЛА
Подготовил новоиспечённого чемпиона тренер Михаил Числов. Отметим, что несколько лет одним из ведущих в России прыгунов в длину был ельчанин Павел Шалин, видимо в Ельце знают какой-то секрет подготовки мастеров именно в прыжковых дисциплинах.
Больше никто из липчан на пьедестал почёта в первенстве России не попал, немало атлетов заняли места с 6-го по 10-е. Хотя многие старались. Липчанин Иван Павлов установил личные рекорд в прыжках в высоту – 175 см, но этого хватило только для 13-го места.
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