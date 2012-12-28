Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новым главой Липецка избран 43-летний Роман Ченцов
Политика
Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу
Общество
13-летняя девочка угодила топором в глаз сверстника: мальчик ослеп
Происшествия
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Политика
Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра
Общество
«Лада Приора» въехала в столб: пострадал 19-летний водитель
Происшествия
В субботу — сухой закон
Общество
Жуткую остановку обнаружили липчане на улице Ударников
Общество
Усманскую потасовку со стрельбой записала камера наблюдения АЗС
Происшествия
Грязинец дискредитировал Вооружённые силы России во «ВКонтакте»
Происшествия
Читать все
«Он не летает — он по земле ходит!»
Общество
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Политика
Статистика: цены на бензин продолжают расти
Экономика
Усманскую потасовку со стрельбой записала камера наблюдения АЗС
Происшествия
13-летняя девочка угодила топором в глаз сверстника: мальчик ослеп
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сенсация! Прыгун из Ельца выиграл первенство России
Спорт
25-летний липчанин выиграл девять грантов за четыре года
Общество
«Надежды липецкого футбола» надежду опять не вселили
Спорт
Липецкая вечЁрка: новый мэр, стрельба на заправке и протекший дом
Общество
Читать все
Спорт
263
сегодня, 18:29
3

Сенсация! Прыгун из Ельца выиграл первенство России

В елецкой спортшколе знают особый секрет подготовки мастеров в прыжковых дисциплинах?

В древнем городе тоже умеют готовить сильных мастеров «королевы спорта», что продемонстрировал воспитанник спортивной школы №1 Ельца Егор Бобров, одержав победу в первенстве России лёгкой атлетике среди спортсменов до 16 лет.

На стадионе «Динамо» в Краснодаре наш земляк завоевал «золотую» награду в тройном прыжке, причём ближайший конкурент отстал от него на полметра. Самой удачной у Егора вышла вторая попытка, в которой он показал результат 14 метров и 05 сантиметров.

При этом Бобров умеет прыгать и лучше. Его личный рекорд составляет 14.70 и был установлен недавно в первенстве ЦФО в Брянске, которое Бобров тоже выиграл.

Второе место в Краснодаре занял Владислав Саморуков из Рязани — 13,57, а третье - Дмитрий Слободенюк из Армавира — 13,56.

bobrov-1.jpg

Тройка призёров. Фото ВФЛА

Подготовил новоиспечённого чемпиона тренер Михаил Числов. Отметим, что несколько лет одним из ведущих в России прыгунов в длину был ельчанин Павел Шалин, видимо в Ельце знают какой-то секрет подготовки мастеров именно в прыжковых дисциплинах.

Больше никто из липчан на пьедестал почёта в первенстве России не попал, немало атлетов заняли места с 6-го по 10-е. Хотя многие старались. Липчанин Иван Павлов установил личные рекорд в прыжках в высоту – 175 см, но этого хватило только для 13-го места.
Легкая атлетика
Егор Бобров
0
0
0
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость из Краснодара
сегодня, 20:00
Блин,я живу рядом со стадионом, даже не знал, что там соревнования,а то бы сходил.
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 19:04
Браво! Отличный результат!
Ответить
Лиза
сегодня, 18:56
Молодец Егор!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru