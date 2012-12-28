Сенсация! Прыгун из Ельца выиграл первенство России

В елецкой спортшколе знают особый секрет подготовки мастеров в прыжковых дисциплинах?

Второе место в Краснодаре занял Владислав Саморуков из Рязани — 13,57, а третье - Дмитрий Слободенюк из Армавира — 13,56.









Тройка призёров. Фото ВФЛА



В древнем городе тоже умеют готовить сильных мастеров «королевы спорта», что продемонстрировал воспитанник спортивной школы №1 Ельца Егор Бобров, одержав победу в первенстве России лёгкой атлетике среди спортсменов до 16 лет.На стадионе «Динамо» в Краснодаре наш земляк завоевал «золотую» награду в тройном прыжке, причём ближайший конкурент отстал от него на полметра. Самой удачной у Егора вышла вторая попытка, в которой он показал результат 14 метров и 05 сантиметров.При этом Бобров умеет прыгать и лучше. Его личный рекорд составляет 14.70 и был установлен недавно в первенстве ЦФО в Брянске, которое Бобров тоже выиграл.Подготовил новоиспечённого чемпиона тренер Михаил Числов. Отметим, что несколько лет одним из ведущих в России прыгунов в длину был ельчанин Павел Шалин, видимо в Ельце знают какой-то секрет подготовки мастеров именно в прыжковых дисциплинах.Больше никто из липчан на пьедестал почёта в первенстве России не попал, немало атлетов заняли места с 6-го по 10-е. Хотя многие старались. Липчанин Иван Павлов установил личные рекорд в прыжках в высоту – 175 см, но этого хватило только для 13-го места.