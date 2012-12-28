Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
ЕГЭ не для всех: несколько родителей не дали детям сдать экзамены, получить паспорт и аттестат
Роман Ченцов: «У нового моста будет новая тротуарная плитка. Нужно делать все сразу правильно, по совести».
Происшествия
1468
сегодня, 16:36
5
Водитель «ВАЗа» получил два года колонии-поселения за гибель 24-летнего мотоциклиста
Осужденный с приговором не согласен и уже подал апелляционную жалобу.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 3 августа 2022 года в Чаплыгине на улице Максима Горького. Там столкнулись автомобиль «ВАЗ-21070» с тогда ещё 45-летним мужчиной за рулем и мотоцикл «Кавасаки» под управлением 24-летнего водителя. Мотоциклист погиб.
«Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21070» не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Осужденным на приговор уже подана апелляционная жалоба.
0
2
6
1
0
Комментарии (5)