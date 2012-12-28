С понедельника «Металлург» начнёт подготовку к «сезону возрождения»

Уже в первые дни в Липецке ждут большую группу новых футболистов.

С соперником на 13 июля команда Ромащенко ещё не определилась. Варианты – «Авангард», столичный «Велес» и волгоградский «Ротор», недавно завоевавший путёвку в первую лигу через стыковые матчи с «Новосибирском» (3:1, 1:1). Если будет выбрана кандидатура волжан, то липчанам придётся ехать в Подмосковье, где разобьет тренировочный лагерь «Ротор». В двух других случаях встречи опять пройдут в Липецке.





С понедельника, 24 июня, возобновят тренировки футболисты липецкого «Металлурга», перед которыми до конца года поставлена задача вернуться в сильнейшую подгруппу второй лиги «Золото».Новый сезон «сталевары» начнут в «Серебре», но уже осенью 4 сильнейшие команды поднимутся наверх.В клубе анонсировали изменения в составе команды. Так, уже на первые тренировки на просмотр пожалуют 6-7 новых кандидатов на усиление команды и, по словам спортивного директора «Металлурга» Андрея Овчинникова, поиск вариантов для усиления состава не прекратится вплоть до закрытия трансферного окна в начале сентября.В первый день игроки пройдут углубленное медицинское обследование в Липецком областном врачебно-физкультурном диспансере, вечером состоится первая тренировка. В дальнейшем у футболистов будут по одной или по две тонировки в день в соответствии с графиком главного тренера Максима Ромащенко.Короткий отдых у «сталеваров» длился две недели, но и на этот период игрокам был разослан план самостоятельной работы от тренера по физподготовке Александра Харина, а также распоряжение: «На первый сбор прибыть в хорошем состоянии».Исполнительный директор Вадим Банных добавил, что «Металлург» постарается провести 3-4 контрольных матча. Для первого из них 29 июня подойдёт и собственный дублирующий состав, а затем по принципу постепенности команду ждут встречи с более сильными коллективами. 6 июля в Липецк пожалует курский «Авангард», который весной вышел в «Золотую» подгруппу.- Матчи с нашей «молодёжкой» и с курянами пройдут на Центральном стадионе «Металлург», - рассказал Банных, - Болельщики смогут свободно пройти на эти встречи, вход будет свободным.Сезон в «Серебряной» подгруппе стартует 20 июня, график игр станет известен позднее.