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Общество
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54 минуты назад
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Высланы 11 мигрантов: подведены итоги федеральной операции «Нелегал – 2024»
В Липецкой области завершен первый этап федеральной комплексной оперативно–профилактической операции «Нелегал – 2024».
Кроме того, за нарушение порядка трудовой деятельности составлено 109 административных протоколов. Выявлено 76 нарушений правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. За нарушения, связанные с незаконным привлечением к трудовой деятельности, привлечены к административной ответственности 123 работодателя. Наложено административных штрафов на сумму 880 тысяч рублей, 544 из них взыскано.
«Комплексная оперативно-профилактическая операции «Нелегал» носит ежегодный характер и направлена на усиление контроля над миграционной ситуацией и противодействие нарушениям миграционного законодательства Российской Федерации», — рассказали в полиции.
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