Высланы 11 мигрантов: подведены итоги федеральной операции «Нелегал – 2024»

В Липецкой области завершен первый этап федеральной комплексной оперативно–профилактической операции «Нелегал – 2024».

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По данным областного управления МВД, во время операции за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда к административной ответственности привлечен 31 иностранный гражданин. Судами области вынесено восемь постановлений об административном выдворении, из них четыре с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. За пределы Российской Федерации выдворено 11 лиц. Вынесено четыре решения о депортации. Шестерым иностранцам запрещен въезд в Российскую Федерацию.Кроме того, за нарушение порядка трудовой деятельности составлено 109 административных протоколов. Выявлено 76 нарушений правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. За нарушения, связанные с незаконным привлечением к трудовой деятельности, привлечены к административной ответственности 123 работодателя. Наложено административных штрафов на сумму 880 тысяч рублей, 544 из них взыскано.«Комплексная оперативно-профилактическая операции «Нелегал» носит ежегодный характер и направлена на усиление контроля над миграционной ситуацией и противодействие нарушениям миграционного законодательства Российской Федерации», — рассказали в полиции.