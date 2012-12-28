С 1 июля бюджетникам Липецкой области на 10% увеличат зарплату

Соответствующие поправки в бюджет региона одобрил комитет экономики областного Совета.

С 1 июля бюджетникам региона увеличат зарплату на 10%. Об этом комитету по экономике областного Совета сегодня рассказал вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. По его словам, это уже второе повышение зарплат с начала года. Всего в Липецкой области действует 1 250 бюджетных учреждений, в которых работает 85 тысяч человек.На втрое повышение зарплаты уйдет более половины из четырех миллиардов рублей, на которые сегодня комитет по экономике увеличил расходы областного бюджета. 470 миллионов добавлены на меры соцподдержки, 176 миллионов рублей — на ремонт медицинских учреждений и оборудование для них, 17 миллионов рублей — на компенсацию проезда льготников в общественном транспорте, 14 миллионов добавят муниципалитетам на расходы по отлову животных.Таким образом, областной бюджет этого года по доходам составит 110 миллиардов 237 миллионов рублей, по расходам — 142 миллиарда 304 миллиона рублей, с дефицитом в 32 миллиарда 66 миллионов рублей.— После каждого такого увеличения мы получаем обращения, люди не понимают, почему они не видят этой прибавки: оклад увеличивается, а стимулирующие выплаты сокращаются. Надо пересмотреть систему оплаты труда, — заявил на заседании комитета депутат-коммунист Сергей Токарев.— Мы ежегодно принимаем решение по увеличению гарантированной ставки — оклада. Президент дал поручение провести в ряде регионов эксперимент по пересмотру начисления оплаты труда. Липецкая область примет в этом активное участие, — ответил депутату Вячеслав Щегеватых.Действительно оклады бюджетников несравнимы с их итоговой зарплатой. Например, судя по документам, должностной оклад помощников-референтов губернатора и председателя областного Совета депутатов составляет 11 390 рублей. Такой же оклад у заведующего приемной президента России в Липецкой области. Именно такой оклад этим чиновникам проиндексируют на 10%.