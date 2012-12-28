Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
МегаФон в Липецкой области возглавил самый молодой руководитель региональных подразделений компании
Общество
813
сегодня, 13:28
1
МегаФон в Липецкой области возглавил самый молодой руководитель региональных подразделений компании
«За девять лет работы в компании новый топ-менеджер прошел путь от специалиста офиса продаж до директора отделения. Дмитрий стал самым молодым руководителем региона в МегаФоне», — сообщили в пресс-службе сотового оператора.
Дмитрий Хорошев родился в Перми, где получил свое первое образование и начал трудовую деятельность в МегаФоне. До Липецка он руководил развитием корпоративного бизнеса оператора в Ямало-Ненецком автономном округе.
Иван Бувальцев, ранее возглавлявший Липецкое отделение компании, перешел на должность директора Кузбасского отделения.
Напомним, ранее подразделение МегаФон в Воронежской области возглавил липчанин Павел Фомин. До этого назначения он руководил бизнесом оператора в Пермском крае.
Фото пресс-службы МегаФона
0
2
0
2
0
Комментарии (1)