На реконструкцию тепломагистралей в Липецке дополнительно направят почти полмиллиарда рублей

В этом году руководство АО «Квадра» приняло решение дополнительно направить 454 млн рублей на реконструкцию трех тепломагистралей на улицах Меркулова, Авиационная и Барашева.

В частности на Барашева

будет реконструировано более 1,7 километров трубопровода*.

Изношенные трубы заменят на новые стальные в изоляции из

стеклопластика и минеральной ваты, с гарантированным сроком службы

не менее 25 лет.

Общая сумма инвестиций на модернизацию и ремонт тепловых сетей и

генерирующего оборудования составит более двух миллиардов рублей.

К следующему отопительному сезону энергетики обновят порядка 18

километров* тепловых сетей

Среди наиболее значимых проектов: 2-ой этап комплексной

реконструкции тепловой магистрали на Площади Победы в районе

Центрального рынка, где будет обновлено 484 метра* трубопровода, а

также модернизация теплосети на ул. Нестерова – здесь энергетики

заменят 550 метров* трубопровода, увеличив его диаметр, что

позволит улучшить пропускную способность теплосети в связи со

строительством новых многоквартирных жилых домов в районах улиц

Гагарина, Нестерова, Балмочных и Вавилова.



