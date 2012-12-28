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Общество
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сегодня, 10:39
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На реконструкцию тепломагистралей в Липецке дополнительно направят почти полмиллиарда рублей
В этом году руководство АО «Квадра» приняло решение дополнительно направить 454 млн рублей на реконструкцию трех тепломагистралей на улицах Меркулова, Авиационная и Барашева.
Общая сумма инвестиций на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования составит более двух миллиардов рублей. К следующему отопительному сезону энергетики обновят порядка 18 километров* тепловых сетей
Среди наиболее значимых проектов: 2-ой этап комплексной реконструкции тепловой магистрали на Площади Победы в районе Центрального рынка, где будет обновлено 484 метра* трубопровода, а также модернизация теплосети на ул. Нестерова – здесь энергетики заменят 550 метров* трубопровода, увеличив его диаметр, что позволит улучшить пропускную способность теплосети в связи со строительством новых многоквартирных жилых домов в районах улиц Гагарина, Нестерова, Балмочных и Вавилова.
*в однотрубном исчислении
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