«Восемь пирогов и одна свечка» - триумф Дмитрия Куликова в НХЛ откладывается

Команда липецкого защитника рухнула в четвёртом матче финальной серии за Кубок Стэнли, но сохраняет спокойствие.

Но что-то сразу пошло не так. На первых минутах американки клуб заработал большинство, попал в штангу, а в ответной атаке… пропустил. При счёте -0:2 единственную шайбу на 12-й минуте у гостей забросил россиянин Владимир Тарасенко, но «Эдмонтон» было уже не остановить: до конца первого периода они успели забить ещё один гол – 3:1, а во втором отрезке – три.













Такое случается практически в каждой серии. Одна из команд проигрывает крупно, но по сути это мало что значит

















Бобровский уходит со льда







Лидер и капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид заработал 4 (1+3 очка), левый канадский форвард Диллан Холлоуэй – 3 (2+1).











Обзор матча





Куликов провёл на площадке 15 минут и 55 секунд и при этом умудрился отделаться сравнительно приличным показателем +/- (учитываются шайбы в те отрезки, когда игрок находился на льду, прим.) – «-1». Для сравнения у канадского защитника Аарона Экблада показатель полезности составил – «-4».

Макдэвид после игры высказался, что теперь его команды необходимо два раза победить во Флориде, чтобы затащить серию обратно на 17-тысячный домашний «Рексалл Плейс».









Болельщики "нефтяников" ещё во что-то верят. Но у "пантер" своё мнение





Очередной матч за главный трофей мирового хоккея состоится во Флориде 19 июня (03:00 мск), а если понадобятся другие игры – 22 июня во Флориде и 25 июня в Эдмонтоне. Куликову и Ко нужна победа в одном матче.







Фото nhl.com

