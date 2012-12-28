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Спорт
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сегодня, 09:59
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«Восемь пирогов и одна свечка» - триумф Дмитрия Куликова в НХЛ откладывается
Команда липецкого защитника рухнула в четвёртом матче финальной серии за Кубок Стэнли, но сохраняет спокойствие.
Перед этой встречей «пантеры», за которых выступает 33-летний липецкий защитник Дмитрий Куликов, вели в серии – 3-0, для завоевания трофея им достаточно ещё одной победы.
Но что-то сразу пошло не так. На первых минутах американки клуб заработал большинство, попал в штангу, а в ответной атаке… пропустил. При счёте -0:2 единственную шайбу на 12-й минуте у гостей забросил россиянин Владимир Тарасенко, но «Эдмонтон» было уже не остановить: до конца первого периода они успели забить ещё один гол – 3:1, а во втором отрезке – три.
Такое случается практически в каждой серии. Одна из команд проигрывает крупно, но по сути это мало что значит
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Лидер и капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид заработал 4 (1+3 очка), левый канадский форвард Диллан Холлоуэй – 3 (2+1).
Обзор матча
Куликов провёл на площадке 15 минут и 55 секунд и при этом умудрился отделаться сравнительно приличным показателем +/- (учитываются шайбы в те отрезки, когда игрок находился на льду, прим.) – «-1». Для сравнения у канадского защитника Аарона Экблада показатель полезности составил – «-4».
Реакция «Флориды» на поражение была сдержанной, тем более, что мало кто рассчитывал выиграть серию «всухую».
- Счёт крупноват, но это лишь одна победа «Эдмонтона». Мы извлечём урок и продолжим чувствовать себя уверенно, - вуразил общее мнение Тарасенко. Кстати, обладатель Кубка Стэнли-2019 (в составе «Сент-Луиса») теперь делит 12-е место среди наших соотечественников по очкам в плей-офф с Евгением Кузнецовым из «Каролины» - по 73. Ближе всех к ним завершивший карьеру Вячеслав Козлов (звёздные годы пришлись на «Детройт»), а лидирует Евгений Малкин («Питсбург») – 180. Следом идут Сергей Фёдоров (экс-«Детройт») – 176 и Никита Кучеров («Тампа») – 167. «Преследователь Великого Уэйна Грецки» Александр Овечкин из «Вашингтона» в 38 лет четвёртый даже среди соотечественников – 141.
Макдэвид после игры высказался, что теперь его команды необходимо два раза победить во Флориде, чтобы затащить серию обратно на 17-тысячный домашний «Рексалл Плейс».
Болельщики "нефтяников" ещё во что-то верят. Но у "пантер" своё мнение
Очередной матч за главный трофей мирового хоккея состоится во Флориде 19 июня (03:00 мск), а если понадобятся другие игры – 22 июня во Флориде и 25 июня в Эдмонтоне. Куликову и Ко нужна победа в одном матче.
Фото nhl.com
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