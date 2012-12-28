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вчера, 09:16
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Липчанин Дмитрий Куликов - без пяти минут обладатель Кубка Стэнли

В решающий момент наш земляк не пропускает матчей своей команды, которая за океаном бьётся за главный трофей.

Рано утром за океаном завершился третий матч финальной серии за главный трофей мирового хоккея – Кубок Стэнли. «Флорида Пантерз», за которую выступает уроженец Липецка Дмитрий Куликов, в гостях вырвала победу у «Эдмонтом Ойлерз» - 4:3 и увеличила своё преимущество в серии – 3-0.

33-летний Куликов – не самый «звездный», но почти не заменимый игрок своей команды. В плей-офф он не пропустил ни одного матча, обычно выходя на лёд в третьей паре защитников вместе со шведом Оливером Экманом-Ларсоном, который моложе его на год.Сегодня липчанин провёл на льду 11 минут и 34 секунды, результативными действиями не отметился, но как всегда был хорош в разрушении атак соперника.

«Пантеры» забросили одну шайбу в первом периоде, получили ответ во втором – 1:1, а затем трижды огорчали голкипера хозяев. В третьем периоде грозное нападание «нефтиников» сумело сократить разрыв до минимума: двумя результативными передачами отметился «новый Грецки» канадский нападающий Коннор Макдэвид, но большего хозяева достигнуть не смогли.


Обзор матча

У «Флориды» гол и результативный пас на счету финского нападающего с российскими корнями Александра Баркова. Участие которого в матче было под вопросом: во второй игре серии центрфорвард «Эдмонтона» немец Леон Драйзайтль применил к лидеру соперников грубый силовой приём, из-за которого тот не смог продолжить встречу. Ещё один гол за «Флориду» сегодня забил 32-летний «Русский танк» Владимир Тарасенко, который уже брал Кубок Стэнли в 2019 году составе «Сент-Луиса».

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Грозный Макдэвид пёр на ворота гостей, как танк, но Куликов и Ко вновь оказались сильнее

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В каждом эпизоде финала искры высекаются на льду

Главная же звезда «пантер» - 35-летний вратарь Сергей Бобровский, который, как считают многие, вытащил команду в финал и теперь ведёт к победе в НХЛ.

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Сергей Бобровский - лучший вратарь и, вероятно, лучший игрок НХЛ прямо сейчас

В четвертьфинале Восточной конференции «Флорида» обыграла «Тампу-Бей Лайтнинг» — 4-1, в полуфинале взяла верх над «Бостон Брюинз» — 4-2, а в «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4-2.

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Куликов (№7) против "Тампы"

В финальной серии за Кубок Стэнли Куликов и Ко выиграли два домашних матча – 3:0 и 4:1, теперь победили в гостях – 4:3. Четвёртая и, возможно, заключительная игра серии состоится в Эдмонтоне в воскресенье 16 июля в 03:00 по московскому времени.

Шансы на завоевание трофея у «Флориды» максимальные. В истории НХЛ было 28 случаев, когда одна команда выигрывала первые три матча, и лишь в одном случае лидер упускал трофей.

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В Санрайзе (Штат Флорида) поддержать свою команду даже в выезздных матчах собираются сотни болельщиков

Дмитрий Куликов проводит свой 15-й (!) сезон в НХЛ. Он выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью Джерси». «Эдмонтон», «Минесоту», «Анахайм», «Питсбург», но большая часть его карьеры связана с «Флоридой»: здесь он начинал свою карьеру, провел первые 7 заокеанских сезонов, а минувшим летом вернулся в команду, подписав контракт на год с зарплатой 1 миллион долларов.
Хоккей. Дмитрий Куликов
НХЛ
Кубок Стэнли
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Где
вчера, 15:04
Учат этих писак?
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Старый фанат
вчера, 14:20
Я в шоке!!! Хоккей стали по интернету изучать!:-)
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Сантильяна
вчера, 13:48
Дима - жги!!!
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Старый фанат
вчера, 13:43
А вот Кросби к нам не поедет
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Мама хоккеиста
вчера, 14:38
Сбитый летчик нам не нужен.
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Папа коммуниста
вчера, 14:47
Сбитый летчик нам не нужен. Три кубка Стэнли. Это ровно на три больше чем у Третьяка
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Учи матчасть
вчера, 14:53
Три кубка Стэнли. Это ровно на три больше чем у Третьяка Третьяк десятикратный чемпион мира. Это ровно в десять раз больше, чем Кросби.
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гость
вчера, 10:57
С каких пор кубок стенли стал главным трофеем мирового хоккея?
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RUKA
вчера, 12:11
Всегда им был. Учи матчасть
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Вопрос
вчера, 13:22
Всегда им был. Учи матчасть Это кто тебе такое сказал, боссы НХЛ? :-)
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RUKA
вчера, 13:51
Это кто тебе такое сказал, боссы НХЛ? :-) Ну если ты не в теме, а типичный - глор, зачем мне тебе рассказывать. Интернет в помощь
Ответить
Интернет
вчера, 14:40
Ну если ты не в теме, а типичный - глор, зачем мне тебе рассказывать. Интернет в помощь Главным хоккейным трофеем в мире является золотые медали ОИ. Учи матчасть.
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Гость
вчера, 16:09
Главным хоккейным трофеем в мире является золотые медали ОИ. Учи матчасть. Главный трофей хоккея-КУБОК СТЭНЛИ и не понимать этого могут только дилетанты, увы. Мы же держим кулаки за Диму и ждём его с Кубком в Липецке !
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Ответ
вчера, 14:13
Ну если ты не в теме, а типичный - глор, зачем мне тебе рассказывать. Интернет в помощь Я в теме был, когда ты ещё не родился. И с хоккеем знаком не по интернету)))))
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Ответ
вчера, 11:09
После того, как перестали проводить чемпионат СССР.
Ответить
Даа
вчера, 10:32
В России пусть возвращаются играть
Ответить
Однако
вчера, 11:12
Сколько заплатите?
Ответить
Вот это новость
вчера, 10:19
Баффало», «Виннипег», «Нью Джерси». «Эдмонтон», «Минесоту», «Анахайм», «Питсбург», но большая часть его карьеры связана с «Флоридой , мда
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А лександр
вчера, 12:41
Эта новость говорит, что Дмитрий игрок высочайшего уровня, востребованный игрок, что Он может помочь любой команде нуждающиеся в данный конкретный момент. Там поражники не гоняют, чуть, что и в фарм клуб сразу или в КХЛ домой.
Ответить
Сашеньке
вчера, 14:29
Эта новость говорит, что Дмитрий игрок высочайшего уровня, востребованный игрок, что Он может помочь любой команде нуждающиеся в данный конкретный момент. Там поражники не гоняют, чуть, что и в фарм клуб сразу или в КХЛ домой. Это говорит о том, что он нигде не нужен и его кидают туда сюда. Мастеров в каждой команде держат и ценят, пример Ови.
Ответить
А лександр
вчера, 15:17
Это говорит о том, что он нигде не нужен и его кидают туда сюда. Мастеров в каждой команде держат и ценят, пример Ови. Дмитрий играет его знают уважают в хоккейных кругах и не только и эти парни своими успехами напоминают и прославляют Россию... А звёзды, вожди, личности в истории это несколько другое. А нам бы хотя бы с дивана стать и мусор вынести и это уже успех...
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Сашеньке
вчера, 14:28
Эта новость говорит, что Дмитрий игрок высочайшего уровня, востребованный игрок, что Он может помочь любой команде нуждающиеся в данный конкретный момент. Там поражники не гоняют, чуть, что и в фарм клуб сразу или в КХЛ домой. Это говорит о том, что он нигде не нужен и его кидают туда сюда. Мастеров в каждой команде держат и ценят, пример Ови.
Ответить
Митяй
вчера, 09:48
А теперь нет хоккея в Липецке как и других видов спорта
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Факт
вчера, 11:00
Как показал последний ЧМ хоккея и в Канаде нет.
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Митяй
вчера, 12:26
Как показал последний ЧМ хоккея и в Канаде нет. А при чем здесь Канада мне интересно что в Липецке спорта нет
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Федор
вчера, 14:33
А при чем здесь Канада мне интересно что в Липецке спорта нет А где есть спорт?
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Митяй
вчера, 09:47
А теперь нет хоккея в липе
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Митяй
вчера, 16:44
В соседних областях посмотри
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А лександр
вчера, 09:31
А помните ли Вы, какая была ДЮСШ " Юность" * " Звездный"при патронаже НЛМК. " Да ладно это была другая история ..."
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