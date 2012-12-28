Липчанин Дмитрий Куликов - без пяти минут обладатель Кубка Стэнли

В решающий момент наш земляк не пропускает матчей своей команды, которая за океаном бьётся за главный трофей.

«Пантеры» забросили одну шайбу в первом периоде, получили ответ во втором – 1:1, а затем трижды огорчали голкипера хозяев. В третьем периоде грозное нападание «нефтиников» сумело сократить разрыв до минимума: двумя результативными передачами отметился «новый Грецки» канадский нападающий Коннор Макдэвид, но большего хозяева достигнуть не смогли.









Обзор матча



У «Флориды» гол и результативный пас на счету финского нападающего с российскими корнями Александра Баркова. Участие которого в матче было под вопросом: во второй игре серии центрфорвард «Эдмонтона» немец Леон Драйзайтль применил к лидеру соперников грубый силовой приём, из-за которого тот не смог продолжить встречу. Ещё один гол за «Флориду» сегодня забил 32-летний «Русский танк» Владимир Тарасенко, который уже брал Кубок Стэнли в 2019 году составе «Сент-Луиса».









Грозный Макдэвид пёр на ворота гостей, как танк, но Куликов и Ко вновь оказались сильнее













В каждом эпизоде финала искры высекаются на льду



Главная же звезда «пантер» - 35-летний вратарь Сергей Бобровский, который, как считают многие, вытащил команду в финал и теперь ведёт к победе в НХЛ.









Сергей Бобровский - лучший вратарь и, вероятно, лучший игрок НХЛ прямо сейчас



В четвертьфинале Восточной конференции «Флорида» обыграла «Тампу-Бей Лайтнинг» — 4-1, в полуфинале взяла верх над «Бостон Брюинз» — 4-2, а в «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4-2.









Куликов (№7) против "Тампы"



Шансы на завоевание трофея у «Флориды» максимальные. В истории НХЛ было 28 случаев, когда одна команда выигрывала первые три матча, и лишь в одном случае лидер упускал трофей.









В Санрайзе (Штат Флорида) поддержать свою команду даже в выезздных матчах собираются сотни болельщиков



Рано утром за океаном завершился третий матч финальной серии за главный трофей мирового хоккея – Кубок Стэнли. «Флорида Пантерз», за которую выступает уроженец Липецка Дмитрий Куликов, в гостях вырвала победу у «Эдмонтом Ойлерз» - 4:3 и увеличила своё преимущество в серии – 3-0.33-летний Куликов – не самый «звездный», но почти не заменимый игрок своей команды. В плей-офф он не пропустил ни одного матча, обычно выходя на лёд в третьей паре защитников вместе со шведом Оливером Экманом-Ларсоном, который моложе его на год.Сегодня липчанин провёл на льду 11 минут и 34 секунды, результативными действиями не отметился, но как всегда был хорош в разрушении атак соперника.В финальной серии за Кубок Стэнли Куликов и Ко выиграли два домашних матча – 3:0 и 4:1, теперь победили в гостях – 4:3. Четвёртая и, возможно, заключительная игра серии состоится в Эдмонтоне в воскресенье 16 июля в 03:00 по московскому времени.Дмитрий Куликов проводит свой 15-й (!) сезон в НХЛ. Он выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью Джерси». «Эдмонтон», «Минесоту», «Анахайм», «Питсбург», но большая часть его карьеры связана с «Флоридой»: здесь он начинал свою карьеру, провел первые 7 заокеанских сезонов, а минувшим летом вернулся в команду, подписав контракт на год с зарплатой 1 миллион долларов.