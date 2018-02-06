Фигурантам уголовного дела о хищениях средств Росагролизинга скостили срок

Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский проведут за решеткой на год меньше, чем планировалось приговором суда первой инстанции.

Вчера Липецкий областной суд вынес апелляционное определение на приговор Правобережного районного суда от 12 июля 2017 года по факту масштабных хищений группой лиц средств госкорпорации «Росагролизинг» и Россельхозбанка Сергеем Бурдовским и Игорем Коняхиным (согласно приговору суда первой инстанции, Игорь Коняхин должен был провести в ИК общего режима 11 лет и 6 месяцев, а Сергей Бурдовский - 9 лет).Напомним, что по материалам следствия, проведенного сотрудниками УФСБ РФ по Липецкой области, Игорь Коняхин, Сергей Бурдовский и Олег Донских (работал до своего побега из России заместителем министра сельского хозяйства РФ) по одному из эпизодов предъявленного обвинения в 2007-2008 годах похитили около 266 млн рублей, выделенных из федерального бюджета Росагролизингу на закупку оборудования для нескольких спиртзаводов Липецкой области. До заводов оборудование так и не дошло, хотя на бумаге предприятия были оснащены первоклассной импортной техникой. Согласно другому эпизоду уголовного дела, злоумышленники в 2008 году за 331 млн рублей приобрели у компании «Элеватор-сервис» для «Липецкагротехсервиса» элеватор. Однако, как выяснилось, элеватор, отданный компании в лизинг, фактически был продан другому собственнику и впоследствии сменил нескольких владельцев. Всего же, как считает следствие, с 1 января 2007 года по 31 октября 2009 года министерство сельского хозяйства заключило с «Элеватор-сервисом» десятки договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей. За эти деньги фирма должна была поставить Росагролизингу элеваторы и прочее сельхозоборудование. Однако в реальности Росагролизин» получил оборудование лишь на 1,3 млрд рублей…Всего Игорю Коняхину и Сергею Бурдовскому предъявили четыре эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Три из них касались воровства денег у АО «Росагролизинг», одно - у Россельхозбанка.Под стражу Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского взяли 25 декабря 2015 года, когда Советский районный суд Липецка удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Обвиняемые утверждали, что у них не было умысла воровать бюджетные средства, а речь шла только о не исполнении своих обязательств перед партнерами.В ходе следствия с целью обеспечения возмещения материального ущерба был наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых в общей сумме свыше 705 млн рублей. На эти средства и имущество будет обращено взыскание в солидарном порядке с осужденных по иску Росагролизинга на сумму 1,1 млрд рублей и по иску Россельхозбанка - на сумму 760 млн рублей.Государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя ООО «Липецкагротехсервис» Игоря Коняхина 12 лет лишения свободы, для экс-директора ООО «Центральная водочная компания» Сергея Бурдовского - 11 лет. И это при том, что Сергей Бурдовский сразу же после ареста в феврале 2012 года подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, частично признал свою вину по преступлению, предусмотренному частью четвертой статьи 159 УК РФ, назвал всех своих соучастников, указал, где находится часть похищенного имущества - 12 тысяч гектаров земли в Рязанской области и оборудование элеватора в Липецкой области оценочной стоимостью свыше миллиарда рублей. В итоге судья Правобережного районного суда Ольга Кузнецова с учётом всех смягчающих вину обстоятельств, в частности, имеющихся у Сергея Бурдовского наград министерства обороны РФ и грамот министерства сельского хозяйства РФ, и инвалидности Игоря Коняхина, и вынесла приговор.Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский тогда заявили, что намерены его обжаловать. И обжаловали. В апелляционной жалобе в защиту Сергея Бурдовского его адвокат попросил изменить приговор, переквалифицировав действия подзащитного по каждому из вмененных ему четырех эпизодов с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ («мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»), по которой он мог быть наказан либо штрафом в размере до 1,5 млн рублей, либо лишением свободы сроком до двух лет. А адвокат Игоря Коняхина не только попросил о такой же переквалификации, но еще и хотел освобождения своего клиента в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.Вчера судья областного суда Юрий Фролов вынес апелляционное определение по жалобе осужденных. Доводы апелляционных жалоб адвокатов обоих осужденных он счел не состоятельными. Юрий Фролов отметил, что действия Бурдовского и Коняхина как участников преступной группы были направлены на завладение денежными средствами ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк» для дальнейшего использования в личных целях. Они выступали от имени юридических лиц, задействуя подконтрольные им десятки фирм, которые использовались под видом осуществления ими предпринимательской деятельности. Впрочем, Юрий Фролов изменил приговор Правобережного районного Липецка в части эпизода по хищению средств Росагролизинга, перечисленных на приобретение оборудования для ООО «Центральная водочная компания» в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление.По итогу окончательно к отбытию Сергею Бурдовскому назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет, а Игорю Коняхину - на 10 лет 6 месяцев (в срок отбывания наказания ЕМУ зачтено и время содержания под стражей с 1 апреля по 3 октября 2012 года).