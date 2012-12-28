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Липецкие легкоатлеты на Играх БРИКС без медалей

Кристина Королёва и Даниил Некрасов были далеко от своих лучших результатов.

Липецкие легкоатлеты в отличие от гребцовне сумели завоевать награды на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

В секторе для прыжков в длину у женщин липчанка Кристина Королёва с первых попыток взяла планку на отметках 180, 183, 186, 189 см. Камнем преткновения стала высота в 191 см. Это на два сантиметра ниже личного рекорда Кристины, но, тем не менее, на домашней арене футбольного казанского «Рубина» Центральном стадионе 33-летняя липчанка истратила на этот рубеж все три попытки и – неудачно.

С итоговым результатом в 189 см Королёва расположилась на 5-й строчке среди 9 участников соревнований.

Победительницей стала 22-летняя Мария Кочарова из Санкт-Петербурга – 195 см. Второе место у представляющей Белоруссию Елизаветы Валуевой, третье – у Полины Парфёненко из Кемерово, которая специализируется на многоборье, но в этот раз решила отдельно выступить в секторе для прыжков. Обе медалистки тоже прыгнули на 195 см, а итоговые места были распределены по числу попыток.

Все три лучшие прыгуньи пытались покорить и отметку в 197 см, но совершили лишь по три неудачные попытки. Добавим, что 197 см – минимальный норматив у женщин для допуска на Олимпийские Игры.

В своём забеге на 800 метров липчанин Даниил Некрасов показал третий результат – 1 минута, 49,69 секунды. Финал на этой дистанции не проводился, итоговые результаты складывались из показателей двух забегов. В общей таблице 23-летний земляк расположился на 6-й строчке. Победил белорус Дмитрия Савин – 1:48,50.

Если верить российским СМИ, к Играм БРИКС приковано восторженное внимание болельщиков всего мира. В мировые ленты новостей почти наверняка попадут два результата. 24-летняя Полина Кнороз из Санкт-Петербурга в прыжках с шестом обновила личные рекорд и показала 2-й результат сезона в мире на воздухе – 4,80 метра. Лучше неё в этом году прыгала Кэти Мун из США – 4,85 м.

А Рейхан Каграманова из Новокузнецка в спортивной ходьбе на 10 км установила лучший результат сезона в мире — 41:57,80, улучшив на полторы минуты результат спортсменки из Австралии.

Фото vk.com/kazan2024_brics
Игры БРИКС
лёгкая атлетика
Кристина Королёва
Даниил Некрасов
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Комментарии (1)

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Зоя
сегодня, 09:19
наши легкоатлеты молодцы - они боролись - это спорт - и скоро удача им тоже улыбнется!!!! наши гребцы молодцы - они боролись и удача им улыбнулась - это спорт - это мотивация!!!!
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