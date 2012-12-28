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Спорт
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вчера, 18:09
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Липчане гребут медали на Играх БРИКС
На счету наших земляков уже 3 «золота» и 1 «серебро».
В столице Татарстана стартовали соревнования по академической гребле и Липецкая область – родина многих участников Олимпийских Игр в этой дисциплине – не осталась без наград.
23-летний липчанин Иван Кладов (на фото вверху справа) завоевал уже два «золота». Вчера вместе со своим напарником Ильёй Ивановым из Нижнего Новгорода наш спортсмен победил в соревнованиях «двоек» без рулевого. 2 км по водной глади казанского Центра по гребным видам спорта победоносный экипаж промчался за 6 минут 50,478 секунд. По составу участников финала можно понять, какие мощные гребные державы лидировали в соревнованиях. «Серебряную» медаль взял второй состав сборной России, следом финишировали две лодки из Белоруссии, 5-ю строчку занял экзотический экипаж из Индии, 6-ю – гребцы из Казахстана.
Сегодня Кладов повторил свой успех в экипаже российской «четвёрки» - 5:25,900. Следом финишировали Казахстан, далее – Белоруссия. Завершить финальный заезд не смогла сборная Индии.
Победную поступь продолжила Екатерина Севостьянова. В сегодняшней финальной гонке четверок без рулевого участвовали три команды, и Россия – 7:24,000 сумела опередить Беларусь и Казахстан.
Победоносная женская сборная России, ниспровергательница белорусок и казашек. Севостьянова третья слева
Вчера Екатерина взяла «серебро» в безрульной женской «двойке» - 7:42,100, уступив другому экипажу сборной России.
В Играх БРИКС, которые проводятся по 27 видам спорта, участвуют восемь липчан, пятеро из них – гребцы. Помимо перечисленных это Виктория Луганская, Олег Дудко, Евгений Терехов. А ещё - Олеся Безуглова (вольная борьба), Кристина Королёва и Даниил Некрасов (лёгкая атлетика). Липчанин Ислам Ибрагимов входит в судейский комитет соревнований по борьбе на поясах.
Соревнования проводятся с 12 по 23 июля. Количество заявленных стран-участниц - 90.
Фото управления физической культуры и спорта Липецкой области
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