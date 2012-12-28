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вчера, 18:09
12

Липчане гребут медали на Играх БРИКС

На счету наших земляков уже 3 «золота» и 1 «серебро».

Российские спортсмены сейчас классно проводят время, принимая участие в Играх стран экономического содружества БРИКС, которые стартовали 12 июня в Казани.

В столице Татарстана стартовали соревнования по академической гребле и Липецкая область – родина многих участников Олимпийских Игр в этой дисциплине – не осталась без наград.

23-летний липчанин Иван Кладов (на фото вверху справа) завоевал уже два «золота». Вчера вместе со своим напарником Ильёй Ивановым из Нижнего Новгорода наш спортсмен победил в соревнованиях «двоек» без рулевого. 2 км по водной глади казанского Центра по гребным видам спорта победоносный экипаж промчался за 6 минут 50,478 секунд. По составу участников финала можно понять, какие мощные гребные державы лидировали в соревнованиях. «Серебряную» медаль взял второй состав сборной России, следом финишировали две лодки из Белоруссии, 5-ю строчку занял экзотический экипаж из Индии, 6-ю – гребцы из Казахстана.

Сегодня Кладов повторил свой успех в экипаже российской «четвёрки» - 5:25,900. Следом финишировали Казахстан, далее – Белоруссия. Завершить финальный заезд не смогла сборная Индии.

Победную поступь продолжила Екатерина Севостьянова. В сегодняшней финальной гонке четверок без рулевого участвовали три команды, и Россия – 7:24,000 сумела опередить Беларусь и Казахстан.

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Победоносная женская сборная России, ниспровергательница белорусок и казашек. Севостьянова третья слева

Вчера Екатерина взяла «серебро» в безрульной женской «двойке» - 7:42,100, уступив другому экипажу сборной России.

В Играх БРИКС, которые проводятся по 27 видам спорта, участвуют восемь липчан, пятеро из них – гребцы. Помимо перечисленных это Виктория Луганская, Олег Дудко, Евгений Терехов. А ещё - Олеся Безуглова (вольная борьба), Кристина Королёва и Даниил Некрасов (лёгкая атлетика). Липчанин Ислам Ибрагимов входит в судейский комитет соревнований по борьбе на поясах.

Соревнования проводятся с 12 по 23 июля. Количество заявленных стран-участниц - 90. 

Фото управления физической культуры и спорта Липецкой области

Игры БРИКС
наша Олимпиада
академическая гребля
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Комментарии (12)

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Игры ОДКБ
вчера, 23:38
более увлекательные.
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Петр
вчера, 23:24
Сборная Эстонии не приехала. В полном составе застряла в лифте
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Алексей
вчера, 22:32
А кто там вообще плывёт? Шестое место наверное у Мадагаскара?))
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Ольга
вчера, 22:29
Ребята, молодцы! Так держать! Мы гордимся Вами!!!
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Не я
вчера, 21:40
а на первенстве водокачки вообще все золото наше будет
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Фиксик
вчера, 21:12
Да, команды Эритреи и Зимбабве ваще звери, повезло нам.
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Лиза
вчера, 21:10
Молодцы!
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Ещё более интересно
вчера, 20:30
Количество заявленных стран-участниц - 90. В восемь раз больше чем на чемпионате Европы по футболу.
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А это
вчера, 20:38
как раз совсем не интересно, количество никогда не заменяло собой качество.
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Зоя
вчера, 20:02
замечательная школа гребли на новолипецке - дети с большим удовольствием и пользой для здоровья там занимаются - тренерам респект и уважение - очень рады за успехи наших липецких гребцов
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Ольга
вчера, 22:34
Любой спорт- это труд! Писать здесь негатив может только тот, кто сам не добился ничего. Давайте поддержим наших ребят!
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Как интересно
вчера, 19:32
"...ниспровергательница белорусок и казашек". Дружно живут в этой БРИКС.
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