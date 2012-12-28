Липчане гребут медали на Играх БРИКС

На счету наших земляков уже 3 «золота» и 1 «серебро».

Победную поступь продолжила Екатерина Севостьянова. В сегодняшней финальной гонке четверок без рулевого участвовали три команды, и Россия – 7:24,000 сумела опередить Беларусь и Казахстан.









Победоносная женская сборная России, ниспровергательница белорусок и казашек. Севостьянова третья слева







Соревнования проводятся с 12 по 23 июля. Количество заявленных стран-участниц - 90.







Фото управления физической культуры и спорта Липецкой области







Российские спортсмены сейчас классно проводят время, принимая участие в Играх стран экономического содружества БРИКС, которые стартовали 12 июня в Казани.В столице Татарстана стартовали соревнования по академической гребле и Липецкая область – родина многих участников Олимпийских Игр в этой дисциплине – не осталась без наград.23-летний липчанин Иван Кладов () завоевал уже два «золота». Вчера вместе со своим напарником Ильёй Ивановым из Нижнего Новгорода наш спортсмен победил в соревнованиях «двоек» без рулевого. 2 км по водной глади казанского Центра по гребным видам спорта победоносный экипаж промчался за 6 минут 50,478 секунд. По составу участников финала можно понять, какие мощные гребные державы лидировали в соревнованиях. «Серебряную» медаль взял второй состав сборной России, следом финишировали две лодки из Белоруссии, 5-ю строчку занял экзотический экипаж из Индии, 6-ю – гребцы из Казахстана.Сегодня Кладов повторил свой успех в экипаже российской «четвёрки» - 5:25,900. Следом финишировали Казахстан, далее – Белоруссия. Завершить финальный заезд не смогла сборная Индии.Вчера Екатерина взяла «серебро» в безрульной женской «двойке» - 7:42,100, уступив другому экипажу сборной России.