А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Происшествия
3740
сегодня, 09:20
18
В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку
Здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2023 года 25-летний водитель автобуса неаккуратно произвёл высадку пассажиров: пожилая женщина ещё не успела выйти из салона, а шофер закрыл дверь, заблокировал ногу женщине и нажал на газ. В результате автобус несколько десятков метров просто волок пассажирку по земле. Пикантность ситуации придаёт и тот факт, что пострадавшей 74 года.
- Пассажирке причинены телесные повреждения, которые расценены как тяжкий вред здоровью, - отметили в полиции.
Уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ утверждено прокурором Правобережного района Липецка и передано в суд. Нерадивому водителю грозит лишение свободы до 2-х лет. Правда, по таким делам дают в основном условные сроки или приговаривают к исправительным работам. Но при этом шофера могут отстранить от управления транспортными средствами на срок до 3-х лет.
4
4
12
4
3
Комментарии (18)