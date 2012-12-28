В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку

Здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.

Полицейские завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пассажирки одной из липецких маршруток.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2023 года 25-летний водитель автобуса неаккуратно произвёл высадку пассажиров: пожилая женщина ещё не успела выйти из салона, а шофер закрыл дверь, заблокировал ногу женщине и нажал на газ. В результате автобус несколько десятков метров просто волок пассажирку по земле. Пикантность ситуации придаёт и тот факт, что пострадавшей 74 года.- Пассажирке причинены телесные повреждения, которые расценены как тяжкий вред здоровью, - отметили в полиции.Уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ утверждено прокурором Правобережного района Липецка и передано в суд. Нерадивому водителю грозит лишение свободы до 2-х лет. Правда, по таким делам дают в основном условные сроки или приговаривают к исправительным работам. Но при этом шофера могут отстранить от управления транспортными средствами на срок до 3-х лет.