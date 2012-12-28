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В Лебедяни пьяный мотоциклист гонял по пешеходным дорожкам и нападал на людей
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку
Происшествия
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
А знаете ли вы
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Общество
В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
Происшествия
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Читать все
Происшествия
3740
сегодня, 09:20
18

В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку

Здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.

Полицейские завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пассажирки одной из липецких маршруток.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2023 года 25-летний водитель автобуса неаккуратно произвёл высадку пассажиров: пожилая женщина ещё не успела выйти из салона, а шофер закрыл дверь, заблокировал ногу женщине и нажал на газ. В результате автобус несколько десятков метров просто волок пассажирку по земле. Пикантность ситуации придаёт и тот факт, что пострадавшей 74 года.

- Пассажирке причинены телесные повреждения, которые расценены как тяжкий вред здоровью, - отметили в полиции.

Уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ утверждено прокурором Правобережного района Липецка и передано в суд. Нерадивому водителю грозит лишение свободы до 2-х лет. Правда, по таким делам дают в основном условные сроки или приговаривают к исправительным работам. Но при этом шофера могут отстранить от управления транспортными средствами на срок до 3-х лет.
ДТП
маршрутка. тяжкий вред здоровью
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Теща
сегодня, 14:48
Бабке 3понедельника осталось,а вы топите за нее!!!Сегодня ехала по Гагарина +-120 и тут вдруг без включенного поворотника решил резко стартануть маршрутка!чуть не снесла ему весь задне-боковой проход!они вообще смотрят по сторонам и в зеркалам?
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петя .
сегодня, 14:37
Это не пикантнось это гонка .Вот почему водители рискуя жизьнью пассажира гонятся за прибылью.
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65+
сегодня, 13:36
Этого « господина « сажать не обязательно пожизненное содержание и лечение подойдёт к стати .
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Водила
сегодня, 14:50
Дети и внуки покупать и содержать обязаны!халявы не будет лодыри!
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Гена
сегодня, 13:26
Бабка на ходу решила запрыгнуть,но не расчитала свои спортивные навыки,а виноват водитель как всегда!дети и внуки,помогайте своим пожилым и приглядывайте за ними...
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казах
сегодня, 14:13
внимательно читайте статью...она не успела выйти!
Ответить
Гена
сегодня, 14:49
внимательно читайте статью...она не успела выйти! Бабка ещё и нето придумает,ещё и граждане спецом гнобят водителей!
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Катя
сегодня, 13:16
Ужас
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Житель 12 микрорайон
сегодня, 12:59
Маршруты раздули до некуда.
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Интересно
сегодня, 11:59
А после того, как 3 года закончатся, он опять людей катать будет?
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Водитель
сегодня, 10:36
нужны контролеры, а водитель не должен считать и контролировать деньги, тогда и отвлекаться не будет. Но жадные власти сократили всех. и не хотять востанавливать, очень жадные. а липчани вытерпят!
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да уж
сегодня, 11:48
Тогда водителю будут выговаривать, почему медленно едешь....
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Александр Н.
сегодня, 10:31
У нас в Липецке перевозчики неприкасаемые, только деньги умеют выбивать на повышение оплаты проезда, а как был бардак так и остался, а водители устраивают гонки, чтобы побольше заработать.
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ну а почему
сегодня, 10:25
не пришили покушение? ведь он обязан был убедиться что все пассажиры вышли- зашли, что дальнейшие действия безопасны, что манёврам ничего не мешает . халатность? ну уж нет.
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Щука
сегодня, 13:24
Будешь следующим испытателем...аминь
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