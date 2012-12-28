Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Курске судят за госизмену сыновей бывшего липецкого священника
Происшествия
В Молодежном парке появилась зона барбекю
Общество
В Липецке дерево упало на четыре автомобиля
Происшествия
Убийцу 4-летней девочки приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Житель Липецка потерял кредитку и через два месяца обнаружил серьезный долг
Происшествия
Житель Задонска обвинил племянника в попытке изнасилования
Происшествия
Ограничение возраста и скорости: губернатор выдвинул фирмам кикшеринга ультиматум
Общество
Похитителя сумки с кучей денег нашли по отпечаткам пальцев
Происшествия
Липчанин Дмитрий Куликов - без пяти минут обладатель Кубка Стэнли
Спорт
Доцент, чиновник и депутат
Общество
Читать все
Ограничение возраста и скорости: губернатор выдвинул фирмам кикшеринга ультиматум
Общество
Убийцу 4-летней девочки приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Доцент, чиновник и депутат
Общество
На выборах губернатора избиратели Липецкой области будут голосовать три дня
Политика
88-летний мужчина отправился в погреб за соленьями, вызволять его пришлось спасателям
Происшествия
В Липецке сгорела 321-я маршрутка
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в пожаре
Происшествия
Сотрудника «РЖД» подозревают в получении взятки
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1746
вчера, 14:16
3

Сотрудника «РЖД» подозревают в получении взятки

За 60 тысяч рублей он написал инструкцию в интересах коммерческой фирмы.

 Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника по безопасности движения поездов филиала ОАО «РЖД», подозреваемого в получении взятки в значительном размере. 

По данным следствия, в октябре 2022 — марте 2023 года подозреваемый, действуя в интересах коммерческой организации, разработал, подписал и согласовал инструкцию организации движения на железнодорожном пути необщего пользования и другую техническую документацию с комиссией ОАО «РЖД», членом которой сам и являлся. За свои услуги он получил 60 тысяч рублей. 

«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с коллегами Воронежского СО на транспорте ЗМСУТ СК России и сотрудниками ФСБ России по Липецкой области. 
Вину в совершении коррупционного преступления подозреваемый признал. Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью сбора доказательств», — сообщает пресс-служба областного управления СК. 

взятка
0
1
3
0
7

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
АааУ
вчера, 16:50
Человек своими мозгами и трудом разработал инструкцию свободное от работы время. Никого не кинул, ущерб не кому не наносил и стал преступником ?
Ответить
Викторм
вчера, 15:04
Что-то как-то сомнительно...
Ответить
Иван
вчера, 14:42
Теперь год условно -суровое наказание будет
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru