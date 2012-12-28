Сотрудника «РЖД» подозревают в получении взятки

За 60 тысяч рублей он написал инструкцию в интересах коммерческой фирмы.



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Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника по безопасности движения поездов филиала ОАО «РЖД», подозреваемого в получении взятки в значительном размере.По данным следствия, в октябре 2022 — марте 2023 года подозреваемый, действуя в интересах коммерческой организации, разработал, подписал и согласовал инструкцию организации движения на железнодорожном пути необщего пользования и другую техническую документацию с комиссией ОАО «РЖД», членом которой сам и являлся. За свои услуги он получил 60 тысяч рублей.«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с коллегами Воронежского СО на транспорте ЗМСУТ СК России и сотрудниками ФСБ России по Липецкой области.Вину в совершении коррупционного преступления подозреваемый признал. Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью сбора доказательств», — сообщает пресс-служба областного управления СК.