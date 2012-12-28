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24 минуты назад

Мотоциклист простил покалечившего его водителя «Ауди»

Не уступивший дорогу мотоциклу водитель «Ауди» выплатил пострадавшему полмиллиона рублей.

Усманский районный суд прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении 31-летнего водителя «Ауди-80» по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Речь идёт о ДТП, которое произошло 22 мая прошлого года в 20:40 на пересечении улиц Достоевского и Карла Маркса в Усмани.

Водитель «Ауди-80», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки» под управлением 22-летнего парня. В этой аварии пострадали оба водителя. При этом здоровью мотоциклиста был причинен тяжкий вред.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде стороны помирились. Водитель «Ауди» к этом времени уже возместил мотоциклисту причинённый ущерб в 500 000 рублей.

В результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
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