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Происшествия
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24 минуты назад
Мотоциклист простил покалечившего его водителя «Ауди»
Не уступивший дорогу мотоциклу водитель «Ауди» выплатил пострадавшему полмиллиона рублей.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 22 мая прошлого года в 20:40 на пересечении улиц Достоевского и Карла Маркса в Усмани.
Водитель «Ауди-80», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки» под управлением 22-летнего парня. В этой аварии пострадали оба водителя. При этом здоровью мотоциклиста был причинен тяжкий вред.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде стороны помирились. Водитель «Ауди» к этом времени уже возместил мотоциклисту причинённый ущерб в 500 000 рублей.
В результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
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