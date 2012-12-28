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18 минут назад

Утонувший в Ельце подросток не умел плавать и спрыгнул в воду с «ватрушки»

СК начал доследственную проверку обстоятельств гибели подростка в Ельце. Выяснилось, что мальчик не умел плавать.

Проверка установила, что подросток, которому по данным СК было 15 лет, пришел на реку в компании двух сверстников. В воде он находился на «ватрушке».

«Не умевший плавать несовершеннолетний находился в реке, используя не предназначенную для плавания «ватрушку». Испугавшись, что ее сносит течение, спрыгнул и стал тонуть», — рассказали в пресс-службе областного управления СКР.

Следователи елецкого отдела СК еще работают на месте гибели подростка. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, трагедия произошла на реке Быстрая Сосна в районе Лебедянского моста около двух часов дня. Тело мальчика достали из воды в 16:30.  

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
происшествия на воде
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