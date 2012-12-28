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Происшествия
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18 минут назад
Утонувший в Ельце подросток не умел плавать и спрыгнул в воду с «ватрушки»
СК начал доследственную проверку обстоятельств гибели подростка в Ельце. Выяснилось, что мальчик не умел плавать.
«Не умевший плавать несовершеннолетний находился в реке, используя не предназначенную для плавания «ватрушку». Испугавшись, что ее сносит течение, спрыгнул и стал тонуть», — рассказали в пресс-службе областного управления СКР.
Следователи елецкого отдела СК еще работают на месте гибели подростка. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, трагедия произошла на реке Быстрая Сосна в районе Лебедянского моста около двух часов дня. Тело мальчика достали из воды в 16:30.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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