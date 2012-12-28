А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Происшествия
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сегодня, 18:55
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В реке Байгора утонул 50-летний мужчина
Мужчина купался в необорудованном месте
- Тело утопленника передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, по завершении мероприятий тело будет направлено в морг ЦРБ Усмани, - сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области
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