В реке Байгора утонул 50-летний мужчина

Мужчина купался в необорудованном месте

Сегодня в 18.05 в реке Байгора, в районе села Крутченская Байгора Усманского района, в необорудованном для купания месте утонул 50-летний мужчина.- Тело утопленника передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, по завершении мероприятий тело будет направлено в морг ЦРБ Усмани, - сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.