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43 минуты назад
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Липчане будут выступать в Играх БРИКС

На международные соревнования в Казань приглашены два наших легкоатлета и один судья по борьбе на поясах.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала состав сборной страны для участия в V Играх стран БРИКС, которые 11 июня стартуют в Казани.

В состав команды вошли липчане Кристина Королёва (прыжки в высоту) и Даниил Некрасов (бег на 800 метров), причём последний будет единственным представителем нашей страны на этой дистанции у мужчин.

Королёва вчера провела «разведку боем», выступив в столице на традиционном «Мемориале братьев Знаменских», но среди 9-ти участницне попала на пьедестал почёта. Победительницей стала Мария Кочанова из Санкт0Петербурга – 195 см, второе место заняла Наталья Спиридонова из Пскова – 191 см, замкнула тройку единственная зарубежная участника Карина Демидик из Белоруссии – 191 см, уступившая Спиридоновой по числу попыток..

Кочанова, как и Полина Парфёненко из Кемерово? представит России в прыжках в высоту на Играх БРИКС. Некрасов в Москве вчера не выступал.

Игры стран БРИКС( сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Они проводятся с 2016 года, но никогда в программе не было более 5 видов спорта. В этом году атлеты будут соревноваться по 27 видам, среди которых есть как олимпийские – бокс, плавание, спортивная борьба, дзюдо, спортивная гимнастика, так и неолимпийские – борьба на поясах, акробатический рок-н-ролл, футбольное двоеборье, баскетбольное двоеборье, самбо, брейкинг и и.д.

Легкоатлетическая программа на Центрально стадионе напротив Казанского кремля будет проходить 15 и 16 июня.

В Казань в эти дни отправится и тренер ОК СШОР, руководитель областной федерации борьбы на поясах Ислам Ибрагимов. Он станет заместителем главного судьи в своём виде спорта. Главным станет судья международной категории Иркен Житемеков из Казахстана.

В Играх помимо россиян планируют принять участие спортсмены Индии, Китая, ЮАР, Бразилии, Египта, Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Эфиопии.
Игры БРИКС
лёгкая атлетика. борьба на поясах
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Комментарии (2)

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Сначала новые
zzloyzz
25 минут назад
Олимпийское движение себя дискредитировало допуском сублимированных гендеров, доппинг-преследованием и откровенной политизацией спорта. Чем быстрее мы найдём замену, тем выше вероятность сохранения международного спорта.
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Патриот
32 минуты назад
Обыграем в хоккей Бразилию, а в фигурном катании Индию. Победа будет за нами
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