Липчане будут выступать в Играх БРИКС

На международные соревнования в Казань приглашены два наших легкоатлета и один судья по борьбе на поясах.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала состав сборной страны для участия в V Играх стран БРИКС, которые 11 июня стартуют в Казани.В состав команды вошли липчане Кристина Королёва (прыжки в высоту) и Даниил Некрасов (бег на 800 метров), причём последний будет единственным представителем нашей страны на этой дистанции у мужчин.Королёва вчера провела «разведку боем», выступив в столице на традиционном «Мемориале братьев Знаменских», но среди 9-ти участницне попала на пьедестал почёта. Победительницей стала Мария Кочанова из Санкт0Петербурга – 195 см, второе место заняла Наталья Спиридонова из Пскова – 191 см, замкнула тройку единственная зарубежная участника Карина Демидик из Белоруссии – 191 см, уступившая Спиридоновой по числу попыток..Кочанова, как и Полина Парфёненко из Кемерово? представит России в прыжках в высоту на Играх БРИКС. Некрасов в Москве вчера не выступал.Игры стран БРИКС( сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Они проводятся с 2016 года, но никогда в программе не было более 5 видов спорта. В этом году атлеты будут соревноваться по 27 видам, среди которых есть как олимпийские – бокс, плавание, спортивная борьба, дзюдо, спортивная гимнастика, так и неолимпийские – борьба на поясах, акробатический рок-н-ролл, футбольное двоеборье, баскетбольное двоеборье, самбо, брейкинг и и.д.Легкоатлетическая программа на Центрально стадионе напротив Казанского кремля будет проходить 15 и 16 июня.В Казань в эти дни отправится и тренер ОК СШОР, руководитель областной федерации борьбы на поясах Ислам Ибрагимов. Он станет заместителем главного судьи в своём виде спорта. Главным станет судья международной категории Иркен Житемеков из Казахстана.В Играх помимо россиян планируют принять участие спортсмены Индии, Китая, ЮАР, Бразилии, Египта, Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Эфиопии.