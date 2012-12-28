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сегодня, 11:16
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85-летнего липчанина избили кирпичом по голове в собственном доме: преступник получил 11 лет колонии

Спустя два месяца после нападения пенсионер умер в больнице.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 30-летнего ранее неоднократно судимого за кражи уроженца Таджикистана к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года за кражу, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть. Все эти три преступления были совершены в Липецке ещё в 2022 году.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 августа 2022 года мужчина обокрал квартиру дома №7/3 по улице Валентины Терешковой. Пока хозяйка спала, он подошел к шкафу в комнате и обнаружил там массу ценностей. В общей сложности было украдено вещей на 206 960 рублей, в том числе кошелек с 24 000 рублей и ювелирные изделия на 177 224 рублей: умные часы, золотые кольца, цепочки, серьги, браслет и подвески, в том числе с бриллиантами.

Он же 21 октября 2022 года разбил кирпичом стекло входной двери в одном из домов по улице Студенческой и проник внутрь, но был застигнут 85-летним хозяином. Тогда мужчина совершил разбойное нападение: хозяину дома он нанес не менее трех ударов силикатным кирпичом по голове. После этого подсудимый похитил из дома ноутбук, охлаждающую подставку, компьютерную мышь, два сотовых телефона, телевизор и 3 000 рублей из кошелька. Общая сумма ущерба составила 21 242 рубля. Примечательно, что жена потерпевшего спала в другой комнате и сначала ничего не слышала. А когда вышла на посторонний шум — было уже слишком поздно: муж лежал без сознания.

Похищенное мужчина потом продал знакомым и сдал в комиссионку.

Потерпевший получил серьёзную черепно-мозговую травму, от последствий которой почти спустя два месяца — 17 декабря умер в БСМП №1.

С приговорённого к 11 колонии преступника по решению суда в пользу вдовы пенсионера взыскана компенсация морального вреда в 100 000 рублей, в пользу обокраденной женщины — компенсация материального вреда в 57 503 рубля.
разбой
кража
избиение
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Комментарии (1)

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Викторм
12 минут назад
А чего одиннадцать? Что с ним миндальничать? Дали бы по совокупности 15 лет и в Мордовию на стройки народного хозяйства...
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