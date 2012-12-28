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23 минуты назад

Жительница Нижегородской области обокрала пенсионерку в Липецке

Добычей нижегородки стали 1,3 миллиона бабушкиных накоплений

Липецкие полицейские задержали 31-летнюю жительницу Нижегородской области по подозрению в краже у 84-летней пенсионерки.

Бабушка познакомилась с молодой женщиной на улице, она представилась ей работницей социальной службы, раздающей пенсионерам компенсации, по 1,5 тысячи рублей. Бабуле она протянула пятитысячную купюру, но у той сдачи не нашлось и она пригласила ее в дом, чтобы разменять там деньги.

В квартире бабушки женщина увидела, где та хранит накопления, и когда бабуля отвлеклась, украла 1 миллион 300 тысяч рублей, и скрылась.

- Следствием установлено, что женщина целенаправленно прибыла в Липецк для совершения противоправных деяний. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. По данному факту следствием отдела полиции № возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
кража
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