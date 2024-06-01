В Воловском районе спасатели уничтожили 16 боеприпасов времён Второй мировой

Находку на своём участке обнаружили местные жители.

Сотрудники регионального Управления государственной противопожарной спасательной службы обезвредили 16 единиц боеприпасов, пролежавших в земле почти восемь десятилетий.

Опасную находку нашли местные жители в селе Юрское Воловского района.

- Схрон взрывоопасных предметов был изъят взрывотехниками аварийно-спасательного отряда Управления и уничтожен на специальном полигоне, - сообщили в ведомстве.







Как стало известно GOROD48? уничтожены два 76-мм снаряда, по два снаряда калибром 45 и 37 мм, 82-мм минометная мина, 40-мм снаряд, шесть головных взрывателей, гранаты М-39 и РГД-33.









