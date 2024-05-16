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1 минуту назад

Выходные в Липецке: День защиты детей, катание на пони, на каких пляжах уже можно купаться

Рассказываем. как весело и достойно провести первые выходные лета.

Дожди и грозы сменятся жарой

В первый день лета будет не особенно жарко – 26-28 градусов, возможны дожди и даже грозы. А вот в воскресенье столик термометра поднимается до 30 градусов, осадки не ожидаются.

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Отключение воды

1 июня с 1:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Московской, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105; Полиграфической, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; а также на проезде сержанта Кувшинова, 1, 6.

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2 июня и до конца ремонта без холодной воды оставят дома на улице Космонавтов, 88, 90, 92, 94, 94а, 96б и проспекте Победы, 92б.

Отключение света

Без света на выходных липчан оставят лишь в День защиты детей. С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами оставят без электроэнергии улицы Валентины Терешковой и Космонавтов.

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А в промежутке 08:00 до 18:00 будут монтировать приборы учёта и оставят без света на срок до 3-х часов улицы 40 лет Октября, Адмирала Макарова, Балмочных, Баумана, Бурлакова, Гагарина, Дзержинского, Добровскую, Железногорскую, З.Космодемьянской, Инженерную, М.Светлова, Патриотическую, Писарева, Родниковую, Ушинского, Фурманова, площадь Мира, проспект Мира, проезды Новогодний. Осенний, садоводчества «Металлург 6», «Цементник». В селе Ссёлки обесточат улицу Советскую.

Катание на пони

День защиты детей 1 июня будут праздновать повсюду, в том числе – в липецком зоопарке. Праздник здесь начнётся в 11:00 – конкурс, викторины, призы и ростовые куклы.

С 11:00 до 13:00 будет работать выставка «Интересное о животных», где можно будет погладить питомцев контактного зоопарка, а также сфотографироваться с живым кроликом.

В 14:00 пройдёт показательное кормление хищников: тигров, львов и ягуаров. А кроме того с 11:00 до 16:00 желающие смогут прокатиться на пони.

Концерты

Концертные программы «Праздник детской улыбки» (0+) пройдут в 12:00 в ДК «Матыра» на улице Энергостроителей, 5а, а также – в филиале дворцы в посёлке Дачном на улице Писарева, 16.

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В 18:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) состоится праздничная игровая программа «Детства чудная пора» (0+).

«Петя и волк» (0+)

А Липецкая государственная филармония организует очередное занятие из цикла «Скрипка, бубен и фагот», на котором ребятня откроет для себя волшебный мир музыки.
1 июня 12:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 27) музыковед Анна Аникеева и главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Михаил Мясников расскажут, что такое оркестр, зачем он нужен, как распределяются роли и т.д. А ещё они исполнят для юных слушателей и их родителей симфоническую сказку композитора Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Однажды мальчик Петя решает поймать волка, который пугает животных в окрестностях. Вместе со своими друзьями — птицей, уткой и кошкой, Петя отправляется на поиски волка. Каждому персонажу сказки соответствует своя музыкальная тема — например, у волка мрачная и зловещая мелодия, а у птицы — легкая и воздушная. В итоге, благодаря смекалке Пети и его друзей, волк попадает в сеть и его отводят в зоопарк.

Открытие фотовыставка (12+)

1 июня в 12:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится открытие выставки работ победителей конкурса-фестиваля фотографии «Поэзия места», организованного Музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского.



Будут представлены 38 лучших работ участников. Также посетители увидят подлинные фотографии XIX века из архива Семеновых-Тян-Шанских авторства двоюродного брата П.П. Семенова-Тян-Шанского – Павла Михайловича Семенова, фотоаппараты начала XX века, принадлежавшие внуку великого географа – Олегу Измайловичу Семенову-Тян-Шанскому, профессиональному фотографу, орнитологу, одному из основателей Лапландского заповедника. Будут представлены и другие экспонаты из собрания музея-усадьбы,

Спектакли

Какой спектакль в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 1) покажут детворе 1 июня? Конечно, «Приключения Буратино» (0+). Начало сеанса в 13:00.

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А 2 июня в 18:00 на сцене почти взрослая история «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по классической пьесе П. Бомарше (12+).

16 реприз

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) будет работать лишь 2 июня. В 18:00 покажут постановку «12 любящих сердец и ещё…» (16+)

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На сцене 16 реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко, которые никого не оставят равнодушным.

«Рыжий лис» открывает лето

1 июня в 16:30 в детском парке «Сказка» состоится шоу-спектакль «Мы открываем лето» (0+)

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А в 17:30 в «Сказке» мастер-класс по живописи «Здравствуй, лето» в рамках проекта АРТ_ПАРК (6+).

Под открытым небом

Подробнее ознакомиться с мероприятиями в парках и общественных местах Липецка можно на графике МАУК «Культурные пространства Липецка».

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Открытие купального сезона

По традиции 1 июня в Липецке официально открывается купальный сезон. Согласно заключению специалистов Роспотребнадзора, купаться смело можно на Центральном пляже.

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В прошлые годы качество воды в реке Воронеж оставляло желать лучшего. Поэтому сезон никогда не открывался вовремя. На том же центральном пляже липчане купались на свой страх и риск. Теперь на нём можно плавать безбоязненно. Остальные пляжи Липецка допустят к приёму отдыхающих чуть позже.

Дорогие липчане! Поздравляем всех с Днём защиты детей – и нынешнюю детвору, и бывшую. Первые выходные лета таят немало сюрпризов, будем надеяться, что они принесут вам только положительные эмоции. А следить за новостями вы можете без отрыва от отдыха на GOROD48. Достаточно лишь время от времени заходить на сайт, чтобы не пропускать важные и интересные события. Ждём вас на наших электронных страницах и в выходные дни 24/7. До новых встреч!
Выходные в Липецке
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