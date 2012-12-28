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Общество
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сегодня, 15:27
Администрация Становлянского округа сообщила о гибели на СВО двоих земляков
Одному погибшему 30 лет, второму – 45.
45-летний Сергей Пыжов из деревни Арсентьево погиб 19 мая этого года. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
30-летний Н️️иколай Никитин из села Пальна-Михайловка погиб в День защитника Отечества — 23 февраля этого года при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.
«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат выражают глубокое соболезнования родным и близким погибших», – пишет администрация Становлянского округа.
Прощание с Николаем Никитиным уже состоялось на кладбище в селе Пальна-Михайловка.