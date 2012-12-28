Администрация Становлянского округа сообщила о гибели на СВО двоих земляков

Одному погибшему 30 лет, второму – 45.

Администрация Становлянского округа сообщила о гибели двоих земляков – участников СВО.45-летний Сергей Пыжов из деревни Арсентьево погиб 19 мая этого года. Он представлен к награждению орденом Мужества посмертно.30-летний Н️️иколай Никитин из села Пальна-Михайловка погиб в День защитника Отечества — 23 февраля этого года при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат выражают глубокое соболезнования родным и близким погибших», – пишет администрация Становлянского округа.Прощание с Николаем Никитиным уже состоялось на кладбище в селе Пальна-Михайловка.