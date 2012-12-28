В Липецке арестованы трое псевдолекарей

Их подозревают в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг.

Октябрьский районный суд по ходатайству следователя СУ УМВД России по Липецкой области арестовал троих подозреваемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг.— В апреле этого года по многочисленным заявлениям потерпевших полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. В ходе предварительного следствия установлено, что трое подозреваемых, действуя в составе в составе организованной группы с иными лицами, которые в настоящее время устанавливаются, начиная с весны 2023 года, не имея лицензии на осуществление медицинской либо фармацевтической деятельности, приглашали липчан в различные оздоровительные центры, в том числе «Асана», для якобы бесплатной диагностики организма. Там потерпевшим сообщали заведомо недостоверные сведения о состоянии их здоровья. Не зная о ложности выставленного диагноза, липчане соглашались на лечение, для оплаты которого в том числе оформляли кредиты, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Расследование уголовного дела продолжается. Липчанам, пострадавшим от аналогичных действий, советуют обратиться в полицию с заявлениями.