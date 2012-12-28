Ельчанин потратил с чужой карты 700 рублей и получил год лишения свободы условно

Кража с банковского счёта, независимо от суммы, относится к категории тяжких преступлений.

Елецкий городской суд приговорил 45-летнего мужчину к году лишения свободы с такими же испытательным сроком за кражу с банковского счёта.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года ельчанин на автостоянке возле торгового центра «Гильдия» нашёл на земле банковскую карту и пошёл с ней по магазинам. Но мужчина потратил только 700 рублей — больше денег на карте не оказалось.А хозяин карты обратился в полицию и похитителя быстро вычислили. Тот возместил потерпевшему материальный и моральный вред, выплатив 750 рублей. Но от судимости это его не спасло, как и написание явки с повинной и активное способствование расследованию преступления. Ведь такое преступление относится к категории тяжких.