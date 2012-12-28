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Происшествия
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сегодня, 10:16
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Ельчанин потратил с чужой карты 700 рублей и получил год лишения свободы условно
Кража с банковского счёта, независимо от суммы, относится к категории тяжких преступлений.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года ельчанин на автостоянке возле торгового центра «Гильдия» нашёл на земле банковскую карту и пошёл с ней по магазинам. Но мужчина потратил только 700 рублей — больше денег на карте не оказалось.
А хозяин карты обратился в полицию и похитителя быстро вычислили. Тот возместил потерпевшему материальный и моральный вред, выплатив 750 рублей. Но от судимости это его не спасло, как и написание явки с повинной и активное способствование расследованию преступления. Ведь такое преступление относится к категории тяжких.
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