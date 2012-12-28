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Происшествия
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22 минуты назад
В Чаплыгинском районе осудили реконструктора-коллекционера
Для участия в военно-исторической реконструкции он переделал пистолет Макарова.
— Мужчина долгое время занимался коллекционированием оружия и даже имел на это необходимое разрешение. В 2021 году он решил принять участие в военно-исторической реконструкции, однако имеющиеся у него образцы оружия не подходили для этих целей. Тогда в сарае возле своего дома из ранее приобретенного травматического пистолета Макарова он изготовил оружие, способное вести стрельбу боевыми патронами. К несчастью для историка, и переделанное оружие не подошло для участия в реконструкции. Расстроенный мужчина положил его на шкаф в своем доме, где незаконно хранил до момента изъятия полицейскими в декабре 2023 года, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В результате мужчину осудили сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части первой статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» и части первой статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
Коллекционер-реконструктор получил 4 года 4 месяца лишения свободы условно.
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