23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу

Забрав выручку, он перестал выходить на работу и отвечать на звонки.

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Полицейские раскрыли кражу дневной выручки шиномонтажа на улице Кривенкова. 20 мая из кассы мастерской пропали 14 800 рублей.Как оказалось, деньги взял 23-летний работник шиномонтажной. На работу он устроился 3 мая, а через 17 дней ему срочно понадобились деньги. Забрав выручку, он перестал выходить на работу и отвечать на звонки.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».