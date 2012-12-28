Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Происшествия
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сегодня, 08:35
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23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу
Забрав выручку, он перестал выходить на работу и отвечать на звонки.
Как оказалось, деньги взял 23-летний работник шиномонтажной. На работу он устроился 3 мая, а через 17 дней ему срочно понадобились деньги. Забрав выручку, он перестал выходить на работу и отвечать на звонки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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