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Происшествия
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
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23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу
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551
сегодня, 08:35
3

23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу

Забрав выручку, он перестал выходить на работу и отвечать на звонки.

Полицейские раскрыли кражу дневной выручки шиномонтажа на улице Кривенкова. 20 мая из кассы мастерской пропали 14 800 рублей.

Как оказалось, деньги взял 23-летний работник шиномонтажной. На работу он устроился 3 мая, а через 17 дней ему срочно понадобились деньги. Забрав выручку, он перестал выходить на работу и отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Бывает и так.
21 минуту назад
Некоторые работодатели неофициально устраивают сотрудников и не выплачивают по закону зарплату 2 раза в месяц. Когда возникают такие случаи, то начинают копать бухгалтерию.
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Как обычно
25 минут назад
Типичный подход к жизни молодёжи. Тупость ещё заключается в том, что думают не попадутся.
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Работяга
37 минут назад
Мы не воруем, мы забираем свои заработанные.
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