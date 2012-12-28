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Общество
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сегодня, 17:31
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На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Холодную воду отключат 25 мая для проведения плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Машины с водой подъедут по адресам: улица Одоевского, 5, переулок Костенко, 10, улица Прокатная, 22. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
25 мая работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. Перебои со светом из-за монтажа приборов учета с 08:00 до 18:00 ожидаются (не более трех часов для отдельного домовладения) на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Артема, Грушевой, Ивовой, Ореховой, Базарной, Почтовой, Ударников, Юношеской, Ангарской, Взлетной, Детской, Коттеджной, Маргелова, Романовской, Геологической, Детской, Металлистов, Монтажников, Архангельской, Астраханской, Силикатной, Усманской, Зеленой, Ильича, Володарского, Даргомыжского, Депутатской, Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Нагорной, в поселке Заречье, по проспекту Мира, в переулках Усадебном, Лирическом, Серебристом, Туманном, 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном, Вишневом, Фруктовом, Нагорном, в садоводчестве «Монтажник».
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