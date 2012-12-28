Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке пропала 33-летняя женщина
Происшествия
«Школа до и после ремонта — две разные школы»
Общество
Мужчина выпал из окна в Липецке
Происшествия
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Кражу велосипеда с улицы Космонавтов записала камера наблюдения
Происшествия
Каким будет предстоящее лето
Общество
Липецкая вечЁрка: второй срок Артамонова, пожар в центре города, столб на автомобиле
Общество
Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Общество
Завершается четырёхлетнее строительство «Восточного обхода»
Общество
«Это был самый лучший день, и он был единственным в году!»
Общество
Читать все
Памятник купцу Хренникову уже начали отливать
Общество
34-летняя закладчица отправилась более чем на 9 лет в колонию
Происшествия
Завершается четырёхлетнее строительство «Восточного обхода»
Общество
Каким будет предстоящее лето
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Это был самый лучший день, и он был единственным в году!»
Общество
В Долгоруковском районе отец задолжал на содержание дочери 860 000 рублей и едва не остался без машины
Общество
К сезону отпусков заработает «горячая линия» по туристическим услугам и угрозам за рубежом
Общество
В Липецкой области безветренно и до +25
Погода в Липецке
Эксперта будут судить за заключение о кране: деталь техники упала и убила рабочего
Происшествия
Читать все
Общество
571
сегодня, 17:31
4

На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Холодную воду отключат 25 мая для проведения плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, также подачу воды ограничат жителям частного сектора улиц Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, переулка Костенко. 

Машины с водой подъедут по адресам: улица Одоевского, 5, переулок Костенко, 10, улица Прокатная, 22. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
25 мая работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. Перебои со светом из-за монтажа приборов учета с 08:00 до 18:00 ожидаются (не более трех часов для отдельного домовладения) на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Артема, Грушевой, Ивовой, Ореховой, Базарной, Почтовой, Ударников, Юношеской, Ангарской, Взлетной, Детской, Коттеджной, Маргелова, Романовской, Геологической, Детской, Металлистов, Монтажников, Архангельской, Астраханской, Силикатной, Усманской, Зеленой, Ильича, Володарского, Даргомыжского, Депутатской, Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Нагорной, в поселке Заречье, по проспекту Мира, в переулках Усадебном, Лирическом, Серебристом, Туманном, 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном, Вишневом, Фруктовом, Нагорном, в садоводчестве «Монтажник». 

отключения
0
0
0
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Егерь
31 минуту назад
В районе ЖД повыключайте все,завтра велопробег все равно!!!собранные денежки с него,отправьте на жкх
Ответить
злой
41 минуту назад
Почему эти ПЛАНОВЫЕ работы надо делать ИМЕННО В ВЫХОДНЫЕ????
Ответить
Цын
30 минут назад
Главное горшок не забудь помыть до того как вырубят...
Ответить
Опяяяяять?!
59 минут назад
На одних и тех же улицах…когда же вас за жопу схватят то
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru