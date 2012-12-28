Туалет есть, но не про вашу честь!

Некультурные горожане справляют малую нужду прямо под павильон мини-рынка на площади Мира.

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С начала года департамент развития территории администрации Липецка выдал собственникам и арендаторам офисов, производственных и торговых объектов 1248 предписания о наведении порядка: удалении со стен зданий надписей, так называемых тэгов, ремонте фасадов, пандусов, навесов, входных групп и асфальта в непосредственной близости от входов в помещения. За игнорирование таких предписаний КоАП Липецкой области предполагает штраф: для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч.Сегодня заместитель председателя департамента Татьяна Инютина и сотрудники одной из управ проверили состояние дел на мини-рынке у дома на площади Мира, 4.То, кто и чем на нем торгует, чиновников не интересовало — это полномочия городского управления потребительского рынка. Их интересовали внешний вид трех торговых павильонов и чистота рядом с ними — по Правилам благоустройства Липецка, собственники и арендаторы нежилых помещений обязаны соблюдать порядок в 10 метрах от них. А с этим тут традиционно все плохо.Через мини-рынок всегда течет людская река, ведь неподалеку — остановка, с которой можно уехать на дачи, в поселок Силикатного завода, Матырский, Дачный, Казинку и Грязи. В сотне метров от площади Мира — управление по вопросам миграции областного МВД. Рядом — остановка, через которую ходят автобусы на правый берег реки. Место, как говорят коммерсанты, намоленное. Тут много лет назад построены полутора десятками собственников три павильона, поделенных на торговые точки, где не купить разве что птичьего молока. Хотя конфеты с таким названием здесь тоже есть. И если у семи нянек — дитя без глаза, то в этом случае и вовсе слепо: к внешнему состоянию каждой торговой точки у проверяющих были претензии.У одной торговой точки разбитое окно заделано кусками картона. У нескольких других ржавчина разъела металлические элементы. Где-то развалился бетонный пандус или ступеньки. Общая беда — облупленные фасады. Грязные окна — тоже нарушение Правил благоустройства, как и разного рода объявления на столбах и стенах. Ржавые перила, кучи мусора, кусты бурьяна, пробившиеся из-под тротуарной плитки… В одном из закоулков фигурных павильонов перед рыбным магазином угол аж черный от плесени.— Да тут отхожее место! Вся алкашня из пивного магазина сюда ходит отливать! А еще тут всегда пьяные драки! — жалуется проверяющим продавец из рыбного павильона.Очевидно, опасаясь такой клиентуры, собственник помещения, где можно купить в том числе вяленых карпов, закрывает на ночь двери магазина еще и металлической решеткой. На ней — остатки надувных шариков, которыми недавно украшали это железо. Выглядит все это, конечно, дико.Продавец пивного магазина, вход в который — с другой стороны этого же павильона, отметает претензии соседки с рыбой. Говорит, что для посетителей есть туалет. Но на его дверях написано, что он не работает.— Работает! — уверяет продавец, — но не для всех.По итогам сегодняшнего рейда арендаторам роздано 38 предписаний о наведении порядка с разными сроками исполнения. Когда они истекут, а нарушения не будут устранены, собственников помещений оштрафуют. И выпишут им новые предписания. На карандаше департамента развития территории таких — всего 66 с начала года. Исполненными чиновники считают 709 предписаний из 1248.