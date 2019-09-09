За Игоря Артамонова проголосовали 67,27% избирателей Липецкой области

Подсчет голосов завершается.

По состоянию на 6 часов утра 9 сентября, после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, на выборах главы администрации Липецкой области с результатом 67,27% голосов лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов.



Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.



Явка на выборы составила 47,1% избирателей.







