Общество
сегодня, 06:18
За Игоря Артамонова проголосовали 67,27% избирателей Липецкой области
77 3281
Подсчет голосов завершается.
По состоянию на 6 часов утра 9 сентября, после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, на выборах главы администрации Липецкой области с результатом 67,27% голосов лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов.
Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.
Явка на выборы составила 47,1% избирателей.
Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.
Явка на выборы составила 47,1% избирателей.
77 3281
Гость
Алексей
Стогдок
я
Упр. Автодорог
не думала.что в Липе столько дебилов !
Я то думаю о будущем своих детей
гость
Наши дети в отличии
Упр. Автодорог