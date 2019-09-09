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За Игоря Артамонова проголосовали 67,27% избирателей Липецкой области

77 3281
#выборы главы региона
За Игоря Артамонова проголосовали 67,27% избирателей Липецкой области

Подсчет голосов завершается.

По состоянию на 6 часов утра 9 сентября, после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, на выборах главы администрации Липецкой области с результатом 67,27% голосов лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его результат 20,06% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,60% голосов. 

Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,18% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,88% голосов.

Явка на выборы составила 47,1% избирателей.



77 3281
#выборы главы региона

Комментарии (77)

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Гость

1 минуту назад
НЕ ВЕРЮ
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Алексей

1 минуту назад
Дороги и дураки ,это не изменить никогда
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Стогдок

3 минуты назад
Губернаторов не назначают а выбирают ну че выбрали?
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я

4 минуты назад
Сонный Митюха, ну и что ж ты такой умный в бюджетниках ходишь? Плюнь на них и в качестве протеста уволься. Зачем ты с такими плохими одно дело делаешь? Или еще лучше начни там менять что то ... или все только коментарии умеют строчить тупые и тут все такие умные
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Упр. Автодорог

4 минуты назад
Когда же снимут нашего бездаря необученного с махорочной фабрики ?
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не думала.что в Липе столько дебилов !

4 минуты назад
Неужели вы думаете,что враг пойдёт на нас.русских явно и вероломно,как в 1941 году.давя наших детей и женжин танками и сжигая их в амбарах ? Да нет же,после ВОВ был придуман коварный план.он называется директивой Аллена Даллеса,суть которого заключается во внедрение на руководящие должности СВОИХ ЛЮДЕЙ,которые будут вести незаметный геноцид русски,.убирая без выстрелов и бомбёжек ежегодно несколько миллионов русских людей..... Эх,вы,дебилы.выбрали губернатора с германским гражданством,а сокольского парня Токарева проигнорировали..... Теперь получайте налоги,пенсию до 70 лет и кредитную кабалу !
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Я то думаю о будущем своих детей

6 минут назад
за честные выборы, но с вами и вашими обкуренными детками это невозможно
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гость

6 минут назад
Находясь вчера в селе наблюдал такую картину!Работников детсада, клуба,фапа,школы заставляло начальство до обеда явится в клуб и проголосовать за Артамонова!Обработка шла главами сельсоветов во всех районах области!Толку от наблюдателей никакого!Вообщем прихожу к выводу что у нас выбирают бюджетники и оболваненные пенсионеры лет от 65 до 80!Последние честные выборы в России были в 1996 году!С тех пор властвующие люди сделали выводы!Более такая ситуация не повторялась!Пугает другое что понемногу начинаешь понимать почему произошла революция 1917 года!По моему мы к этому неизбежно катимся!
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Наши дети в отличии

9 минут назад
за честные выборы, от тебя, дебила, работают. Только у них в отличии от тыловых - мозги есть. Наши дети за едераста Артемона не голосовали. Они не тупорылые колхозники.
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Упр. Автодорог

10 минут назад
Когда же снимут нашего бездаря необученного с махорочной фабрики ?
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