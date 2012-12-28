С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день
В России
22
28 минут назад
Спрос на культурные мероприятия в РФ вернулся к значениям доковидного периода
Так, в I квартале 2024 года на «Яндекс Афише» было продано 6,1 млн билетов, что на 11% больше, чем за тот же период 2023-го. Оборот прямых продаж достиг 6,7 млрд рублей (+52% год к году). Наблюдался рост продаж и в 2023-м: на площадке «Яндекс Афиша» было реализовано 17,6 млн билетов — это на 71% больше, чем в 2022-м, рассказали «Известиям» в агрегаторе. Оборот прямых продаж в прошлом году достиг 18,5 млрд рублей (+121% к 2022-му).
В 2023-м в топ-10 популярных мероприятий вошли всё тот же мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», сразу несколько выставок, например, «Панк-культура. Король и Шут» в Москве и Санкт-Петербурге, «Искусство Манга», несколько цирковых постановок, большой стадионный концерт «Руки Вверх!» и симфоническая панк-сказка «Король и Шут».
Активный рост индустрии отметили и в национальном билетном операторе «Кассир.ру». Резкий скачок был зафиксирован в 2023 году по отношению к 2022-му. В этот период значения приблизились к рекордным показателям доковидного 2019 года. Продолжился рост и I квартале 2024-го как в количественном, так и в денежном выражении, уточнили в компании.
По словам генерального директора медиагруппы «Красный квадрат» Ильи Кривицкого, уход иностранных игроков и развитие внутреннего туризма привели к опережающему формированию российского рынка событийного контента. Ежегодный рост превышает 20%.
В свою очередь генеральный директор компании «Афиша» Илья Альтшулер заявил, что у «Яндекса» рост продаж возможен благодаря стратегии по увеличению инвестиций в реализацию собственных мероприятий, которые проходили в Москве и Петербурге.
0
0
0
0
0
Комментарии