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28 минут назад

Спрос на культурные мероприятия в РФ вернулся к значениям доковидного периода

Рынок развлечений в 2023 году и в I квартале 2024-го превысил уровень 2022 года и даже вернулся к показателям доковидного периода, об этом свидетельствуют данные билетных агрегаторов, с которыми ознакомились «Известия».

Так, в I квартале 2024 года на «Яндекс Афише» было продано 6,1 млн билетов, что на 11% больше, чем за тот же период 2023-го. Оборот прямых продаж достиг 6,7 млрд рублей (+52% год к году). Наблюдался рост продаж и в 2023-м: на площадке «Яндекс Афиша» было реализовано 17,6 млн билетов — это на 71% больше, чем в 2022-м, рассказали «Известиям» в агрегаторе. Оборот прямых продаж в прошлом году достиг 18,5 млрд рублей (+121% к 2022-му).

В 2023-м в топ-10 популярных мероприятий вошли всё тот же мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», сразу несколько выставок, например, «Панк-культура. Король и Шут» в Москве и Санкт-Петербурге, «Искусство Манга», несколько цирковых постановок, большой стадионный концерт «Руки Вверх!» и симфоническая панк-сказка «Король и Шут».

Активный рост индустрии отметили и в национальном билетном операторе «Кассир.ру». Резкий скачок был зафиксирован в 2023 году по отношению к 2022-му. В этот период значения приблизились к рекордным показателям доковидного 2019 года. Продолжился рост и I квартале 2024-го как в количественном, так и в денежном выражении, уточнили в компании.

По словам генерального директора медиагруппы «Красный квадрат» Ильи Кривицкого, уход иностранных игроков и развитие внутреннего туризма привели к опережающему формированию российского рынка событийного контента. Ежегодный рост превышает 20%.

В свою очередь генеральный директор компании «Афиша» Илья Альтшулер заявил, что у «Яндекса» рост продаж возможен благодаря стратегии по увеличению инвестиций в реализацию собственных мероприятий, которые проходили в Москве и Петербурге.
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